«Это было безумием». Эдегор — о переходе в «Реал» в 16 лет

Полузащитник «Реала» , выступающий на правах аренды за «Арсенал», рассказал о переходе в мадридский клуб в 16-летнем возрасте.

Это было безумием, честно. Не очень осознавал это, ведь был еще ребенком. Но когда за тобой приходит «Реал», всегда появляется очень большое желание перейти.

Мои ожидания от себя выше, чем у остальных. Удовлетворить самого себя всегда будет самым сложным. Конечно, люди всегда ждут большего от игроков «Реала». К подобному нужно быть готовым, когда ты попадаешь в такой большой клуб.