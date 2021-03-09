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«Это было безумием». Эдегор — о переходе в «Реал» в 16 лет

вчера, 09:30

Полузащитник «Реала» Мартин Эдегор, выступающий на правах аренды за «Арсенал», рассказал о переходе в мадридский клуб в 16-летнем возрасте.

Это было безумием, честно. Не очень осознавал это, ведь был еще ребенком. Но когда за тобой приходит «Реал», всегда появляется очень большое желание перейти.

Мои ожидания от себя выше, чем у остальных. Удовлетворить самого себя всегда будет самым сложным. Конечно, люди всегда ждут большего от игроков «Реала». К подобному нужно быть готовым, когда ты попадаешь в такой большой клуб.

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Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ LMI (раскрыть)
вчера в 13:22
Такой себе Скюальос.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 12:19
Мартин, я в тебя ещё верю.
galem72
galem72
вчера в 11:01
"...удовлетворить самого себя всегда будет самым сложным..."

зюбка здесь бы поспорил. ))
LMI
LMI
вчера в 10:52
Ну не знаю, пока у нас играет не то что бы ах-ах-ах. Как я понимаю даже не дотягивает до сосьедадовской аренды
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 10:07
Слишком рано из него звезду сделали.
beefs
beefs
вчера в 09:50
это уже достижение - попасть в Реал...
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