Аньелли: «Нужно запретить клубам ЛЧ покупать друг у друга игроков»

Андреа Аньелли, председатель Ассоциации европейских клубов, заявил, что хочет видеть изменения, внесенные на трансферном рынке.

Нужно задуматься о том, чтобы запретить клубами Лиги чемпионов покупать друг у друга игроков. Отсутствие таких трансферов, возможно, означало бы сосредоточение вместо этого на игроках в небольших странах, позволяя нам только там покупать футболистов. Это те вопросы, которые мы обсуждаем, но, безусловно, контроль затрат будет одной из самых больших проблем с точки зрения будущих реформ.