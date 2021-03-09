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Аньелли: «Нужно запретить клубам ЛЧ покупать друг у друга игроков»

вчера, 09:20

Андреа Аньелли, председатель Ассоциации европейских клубов, заявил, что хочет видеть изменения, внесенные на трансферном рынке.

Нужно задуматься о том, чтобы запретить клубами Лиги чемпионов покупать друг у друга игроков. Отсутствие таких трансферов, возможно, означало бы сосредоточение вместо этого на игроках в небольших странах, позволяя нам только там покупать футболистов. Это те вопросы, которые мы обсуждаем, но, безусловно, контроль затрат будет одной из самых больших проблем с точки зрения будущих реформ.

Ранее стало известно, что УЕФА готовит реформу Лиги чемпионов.

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Все комментарии
Интер чемпион 19
Интер чемпион 19
вчера в 16:49
ну тогда Ювентус пусть продаёт Роналдо обратно в Реал.А то без него бы команду ещё бы с группы не выпускали Аяксы,Лионы и прочие
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
вчера в 15:49
Бред
Медив
Медив
вчера в 13:36
Лол. Ну сам то Юве давно никого не покупает у клубов ЛЧ... Берут свободными агентами... На этом поле им конечно равных не будет. Бавария разве что...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 12:50, ред.
Этого Андреа что Аньелли владельцы ТОП - клубов загнобят за такие крамольные мысли. Причём мысли в высшей степени непрофессиональные. Завтра извинится и скажет, что его неправильно поняли. Сошлётся на прошедший день рождения, что накатил лишнего...
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 12:24
Глупость. Понятно, что реакция большинства людей такая же. Бред сивой кобылы.
112910415
112910415
вчера в 11:16
совершенно вздорная идея !
быть может, что-то не так с переводом ?
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 10:51
Бред какой-то! В ЛЧ и так игрока, заявленного за один клуб, нельзя внести в заявку другого клуба в том же сезоне. Кроме того, многие команды непостоянно там играют.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 10:45
Это рынок и социалистические идеи здесь не прокатят. Капитализм.
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:35
Вообще не понимаю что и как и почему ?!
Тасманский дьявол
Тасманский дьявол
вчера в 10:16
Глупости говорит Аньелли. Кто его заставлял продавать своих игроков?)
berda2003
berda2003
вчера в 09:47
вот это правильно! и иностранцев запретить покупать: пусть свои кадры выращивают. А так в английском клубе нет английских игроков - сборная мира!
mihaluch
mihaluch
вчера в 09:33
А вообще продавать запретить?
STVA 1
STVA 1
вчера в 09:23
Не получится это
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