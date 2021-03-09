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Ройс: «Мы будем невероятно горды, если выйдем в четвертьфинал ЛЧ»

вчера, 07:57
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)2 : 2Логотип футбольный клуб СевильяСевильяМатч завершен

Капитан дортмундской «Боруссии» Марко Ройс поделился ожиданиями от ответного матча с «Севильей» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч в Испании завершился победой немецкого клуба со счётом 3:2.

Мы хорошо проанализировали субботнюю игру [с «Баварией» (2:4)], и теперь нас ждёт грандиозный матч. Наша цель — пройти дальше. Мы хотим сыграть так же, как в Севилье, с большой агрессивностью.

Все мы были бы невероятно горды, если бы вышли в четвертьфинал. Мы должны быть готовы ко всему, и мы будем готовы.

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Все комментарии
доктоР7
доктоР7
вчера в 10:09
А какие надежды подавал в молодости.
ДСА
ДСА
вчера в 09:04
Все козыри на руках у Боруссии.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 08:39
Задел есть, надо не расслабляться. Севилье надо отыгрываться, поэтому она вынуждена будет атаковать, вот тут ее и надо ловить с помощью быстрых отрывов, убежать есть кому. Матч обещает быть очень интересным.
Ждем с нетерпением.
Всем здоровья.
112910415
112910415
вчера в 08:21
всё от вас зависит, вы можете !
Альфамен
Альфамен
вчера в 08:12
Севилья сейчас плоха,разбазарить такое преимущество с Барсой....
SHMEL
SHMEL
вчера в 08:00
Для этого у Дортмунда всё есть.
beefs
beefs
вчера в 07:58
игра на поле покажет вашу готовность...
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