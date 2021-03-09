Ройс: «Мы будем невероятно горды, если выйдем в четвертьфинал ЛЧ»

Капитан дортмундской «Боруссии» поделился ожиданиями от ответного матча с «Севильей» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч в Испании завершился победой немецкого клуба со счётом 3:2.

Мы хорошо проанализировали субботнюю игру [с «Баварией» (2:4)], и теперь нас ждёт грандиозный матч. Наша цель — пройти дальше. Мы хотим сыграть так же, как в Севилье, с большой агрессивностью.

Все мы были бы невероятно горды, если бы вышли в четвертьфинал. Мы должны быть готовы ко всему, и мы будем готовы.