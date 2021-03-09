Хордан: «У „Севильи“ есть хорошая возможность пройти „Боруссию“»

Полузащитник «Севильи» дал комментарий накануне ответного матча с дортмундской «Боруссией» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч в Испании завершился победой немецкого клуба (3:2).

Я очень доверяю своим партнёрам по команде и убеждён, что нас ждёт отличный матч.

У нас есть хорошая возможность. Мы знаем, что если покажем на поле идентичность «Севильи», то доставим проблемы сопернику. Мы собираемся сделать это.