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Хордан: «У „Севильи“ есть хорошая возможность пройти „Боруссию“»

вчера, 07:42
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)2 : 2Логотип футбольный клуб СевильяСевильяМатч завершен

Полузащитник «Севильи» Хоан Хордан дал комментарий накануне ответного матча с дортмундской «Боруссией» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч в Испании завершился победой немецкого клуба (3:2).

Я очень доверяю своим партнёрам по команде и убеждён, что нас ждёт отличный матч.

У нас есть хорошая возможность. Мы знаем, что если покажем на поле идентичность «Севильи», то доставим проблемы сопернику. Мы собираемся сделать это.

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Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 08:41
Начались пред матчевые балабольства.
112910415
112910415
вчера в 08:28
а точно вы умеете показывать свою загадочную идентичность ?
в последнее время возникает множество сомнений !
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 08:01
Ставлю в этом матче на Дортмунд, что они пройдут дальше.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 07:53
В первой игре надо было столько не пропускать, что бы шансы были.
1bear
1bear
вчера в 07:46
...непросто придётся Боруссии,но Севилье ничего не светит
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