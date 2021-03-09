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Тареми: «„Порту“ собирается выиграть матч в Турине»

вчера, 07:19
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)3 : 2Логотип футбольный клуб ПортуПортуЗакончился в доп. время

Нападающий «Порту» Мехди Тареми поделился ожиданиями от ответного матча с «Ювентусом» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая встреча между командами в Португалии завершилась победой «Порту» (2:1).

Это будет отличная игра, потому что играют две отличные команды. Важно быть сконцентрированными на протяжении 90 минут. Мы сделаем всё возможное ради «Порту».

Мы собираемся выиграть матч, мы не можем думать ни о ничьей, ни о поражении. Если будем думать об этом, то мы уже проиграли. Мы проработали нашу стратегию и сделаем всё, чтобы победить.

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Интер чемпион 19
Интер чемпион 19
вчера в 16:29
Порту в отличии от Ювентуса выигрывали ЛЧ в 2004 году.А Ювентус в этом ВЕКЕ нет.Почему считают Ювентус фаворитом я никак не понимаю.
Да у Ювентуса есть Роналдо,но убери его и Порту разнесёт их и во второй раз
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:50
Бесспорно Порту сильный кубковый боец и матч будет очень напряжённый без изобилия голов . Но в итоге итальянский клуб Старушка Победит !!! Всем добра!!!
Тасманский дьявол
Тасманский дьявол
вчера в 10:16
Посмотрим как это у них получится.
Gahi
Gahi
вчера в 08:01
Раз иранец Мехди Тареми говорит что серьёзно готовиться Порту значит команда постарается дать бой Ювентусу. В первой игре Мехди уже на первой минуте открыл счёт, а на первой минуте второго тайма 46 минута Порту забили второй мяч отличился Марега Мусса и только на 80 минуте Ювентус смог отыграть один мяч, гол забил Федерико Кьеза. Хотя до начала матча фаворитом считалась команда Ювентус, Порту сумела с первых минут каждого тайма навязать быструю атаку и тем самым застать Ювентус врасплох забив два мяча. И в ответном матче Ювентусу отдают победу с большим преимуществом, но нужно учитывать сегодняшние реалий когда команды играют без зрителей и поэтому фактор своего поля уже не так будет давить на соперников и на арбитра матча. Так что нас ожидает очень интересный матч в котором каждая команда постарается показать свои самые лучшие качества, чтобы пройти в следующий раунд плей офф. Удачи
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 07:55
Губа не дура ...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 07:55
После таких оптимистичных заявлений поражение неизбежно.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 07:35
Главное - не проиграть.
shlomo
shlomo
вчера в 07:30
Настрой конечно хороший, но...Юве проиграл первый матч этого противостояние с счетом 1-2, цифры ну вообще не страшные, так как туринскому коллективу хватит тут победы с счетом 1-0 что бы пройти дальше....считаю что, шансы на то, что бы этот матч завершился для итальянского коллектива положительно явно есть, и они очень большие.... также проверю в гол Роналду (кому, как не португальцу, забивать решающие голы....:)))...
Василий 50
Василий 50
вчера в 07:20
Громкие заявления заканчиваются плохо.
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