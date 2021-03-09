Тареми: «„Порту“ собирается выиграть матч в Турине»

Нападающий «Порту» поделился ожиданиями от ответного матча с «Ювентусом» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая встреча между командами в Португалии завершилась победой «Порту» (2:1).

Это будет отличная игра, потому что играют две отличные команды. Важно быть сконцентрированными на протяжении 90 минут. Мы сделаем всё возможное ради «Порту».

Мы собираемся выиграть матч, мы не можем думать ни о ничьей, ни о поражении. Если будем думать об этом, то мы уже проиграли. Мы проработали нашу стратегию и сделаем всё, чтобы победить.