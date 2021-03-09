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Кокорин во вторник приступит к индивидуальным тренировкам

вчера, 10:43

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин продолжает восстановление после травмы бедра.

Как сообщает источник, 9 марта футболист должен возобновить индивидуальные тренировки.

Точные сроки восстановления Кокорина пока неизвестны. В ближайшем матче Серии А против «Беневенто», который состоится 13 марта, он, скорее всего, не сыграет.

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Все комментарии
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 16:41
Знакомая песня
112910415
112910415
вчера в 14:57
потерпите, братцы, уже скоро он всем всё докажет ! )
quinn-se
quinn-se ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 14:48
Кажется, в Фиорентине начинают о чём-то догадываться...

Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 11:44
Саня! Ты там держись! Хоть одной ногой, но держись!🤣
Futurista
Futurista
вчера в 11:28
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 11:13
В Фиорентине уже поняли, что симулянта купили.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 11:12
Кокорин профессиональный разводила. Развёл горца (Керимова) на большое бабло так кстати и не сыграв за него. Даже госкорпорацию развёл сильно не парясь. Ну, а Федуна развести это вообще святое дело, его все разводят и свои и чужие.
Но Кокорину этого мало стало и он решил выйти на международную арену, что бы развести итальянскую мафию.
Дон Кокорлеоне блин.....
Caniggia
Caniggia
вчера в 11:11
Приступит к тренировкам, чтобы натренировать новую травму.
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:10
Срок восстановления не известен НИКОМУ !!! Он сам себе режиссёр !!! Сашок Бутырский прошёл эти курсы повышения квалификации!!! Всем добра не парьтесь за Шурика!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:51
играть он всё равно не будет...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 10:50
Очень важная информация.
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