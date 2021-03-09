Кокорин во вторник приступит к индивидуальным тренировкам

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин продолжает восстановление после травмы бедра.
Как сообщает источник, 9 марта футболист должен возобновить индивидуальные тренировки.
Точные сроки восстановления Кокорина пока неизвестны. В ближайшем матче Серии А против «Беневенто», который состоится 13 марта, он, скорее всего, не сыграет.
https://www.youtube.com/watch?v=-e00TPb9HmI
Но Кокорину этого мало стало и он решил выйти на международную арену, что бы развести итальянскую мафию.
Дон Кокорлеоне блин.....
Но Кокорину этого мало стало и он решил выйти на международную арену, что бы развести итальянскую мафию.
Дон Кокорлеоне блин.....