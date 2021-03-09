Кокорин во вторник приступит к индивидуальным тренировкам

1615275804

вчера, 10:43

Нападающий «Фиорентины» продолжает восстановление после травмы бедра.

Как сообщает источник, 9 марта футболист должен возобновить индивидуальные тренировки.

Точные сроки восстановления Кокорина пока неизвестны. В ближайшем матче Серии А против «Беневенто», который состоится 13 марта, он, скорее всего, не сыграет.