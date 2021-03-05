Олег Иванов возобновил тренировки в общей группе «Уфы»

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вчера, 23:23

Полузащитник «Уфы» восстановился от травмы и приступил к тренировкам в общей группе.

Иванов подписал контракт с «Уфой» в январе 2021 года, но еще не дебютировал за уфимцев. На сборах 34-летний футболист получил травму.

Ближайший матч «Уфа» проведет 7 марта на выезде с «Уралом». Начало — в 14:00 мск.