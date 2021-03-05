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Олег Иванов возобновил тренировки в общей группе «Уфы»

вчера, 23:23

Полузащитник «Уфы» Олег Иванов восстановился от травмы и приступил к тренировкам в общей группе.

Иванов подписал контракт с «Уфой» в январе 2021 года, но еще не дебютировал за уфимцев. На сборах 34-летний футболист получил травму.

Ближайший матч «Уфа» проведет 7 марта на выезде с «Уралом». Начало — в 14:00 мск.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 03:51
Тяжко в таком возрасте восстанавливаться.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:35
Это будет его дебют,поздравляю!
Cat01
Cat01
сегодня в 00:10
Желаем удачи и здоровья
SHMEL
SHMEL
сегодня в 00:02
Этот сезон наверняка доиграет, а может и следующий зацепит.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:30
Очень рад за него...
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