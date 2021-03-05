Олег Иванов возобновил тренировки в общей группе «Уфы»

Полузащитник «Уфы» Олег Иванов восстановился от травмы и приступил к тренировкам в общей группе.
Иванов подписал контракт с «Уфой» в январе 2021 года, но еще не дебютировал за уфимцев. На сборах 34-летний футболист получил травму.
Ближайший матч «Уфа» проведет 7 марта на выезде с «Уралом». Начало — в 14:00 мск.
ФК «Уфа» продолжает подготовку к гостевому матчу с «Уралом»! 🌨— ФК УФА (@UfaFc) March 5, 2021
Сегодняшняя тренировка прошла под сильным снегопадом, но он не помешал нашей команде. Подопечные Рашида Рахимова провели весь комплекс занятий.
Олег Иванов уже в общей группе 😎 pic.twitter.com/cAMFk21djl