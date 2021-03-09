Игроки «Барселоны» по-русски объявили о запуске русскоязычного канала

«Барселона» запускает русскоязычный канал в мессенджере Viber.
Футболисты каталонского клуба на русском языке анонсировали запуск первого русскоязычного канала «Барсы» в социальных сетях.
🙌 Barça launches first social network in Russian through @Viber— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 9, 2021
Full story 👉 https://t.co/h5bQiexF8g
Недавно сообщалось, что Viber стал партнером «Спартака».
На головы беспечных парижан!"
В.В.Высоцкий...
На головы беспечных парижан!"
В.В.Высоцкий...
Барса,
Viber,
СпаМ (Федун).
"Проникновенье наше по планете
особенно заметно в далике,
в общественном парижском туалете
есть надписи на русском языке" ( В.С. Высоцкий)
Барса,
Viber,
СпаМ (Федун).
"Проникновенье наше по планете
особенно заметно в далике,
в общественном парижском туалете
есть надписи на русском языке" ( В.С. Высоцкий)
Дальше у них какие планы? Заняться продвижением в Skype и ISQ ?
Дальше у них какие планы? Заняться продвижением в Skype и ISQ ?