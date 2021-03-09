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Игроки «Барселоны» по-русски объявили о запуске русскоязычного канала

вчера, 11:07

«Барселона» запускает русскоязычный канал в мессенджере Viber.

Футболисты каталонского клуба на русском языке анонсировали запуск первого русскоязычного канала «Барсы» в социальных сетях.

Недавно сообщалось, что Viber стал партнером «Спартака».

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Все комментарии
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя
вчера в 21:02
По просьбе инквизитора запустили;)
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 13:35
Пусть решат внутренние проблемы клуба.
Bom Bom
Bom Bom
вчера в 12:59
Надо было в Аське запускаться
Futurista
Futurista ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 12:58
"И вот плевал я с Эйфелевой башни
На головы беспечных парижан!"
В.В.Высоцкий...
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 12:55
Без русского мата - неЩИТово.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 12:50
Интересная складывается завязка --
Барса,
Viber,
СпаМ (Федун).
"Проникновенье наше по планете
особенно заметно в далике,
в общественном парижском туалете
есть надписи на русском языке" ( В.С. Высоцкий)
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 12:16
Ну теперь то они точно узнают, что они барсуки ))
Rattlehead
Rattlehead
вчера в 12:05, ред.
Пьянич еще и окает, как коренной северянин)
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
вчера в 11:56
Мне кажется, они даже маркетинговое исследование не провели.... Какой Viber, он у нас практически не используется.
Крикун
Крикун
вчера в 11:55
Viber ...
Дальше у них какие планы? Заняться продвижением в Skype и ISQ ?
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 11:41
Наши не сдаются
Futurista
Futurista ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 11:24
Ozabot
Ozabot ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 11:22
Чтобы гивы проводить и рекламировать букмекеров )))
Ozabot
Ozabot
вчера в 11:21
Уже не знают, где качать деньги на бонусы Месси ))
Олег Гутченко 2
Олег Гутченко 2
вчера в 11:16
Вот это правильно! Надеюсь это только начало. Со временем все уважающие себя клубы Западной Европы должны запустить у себя русские каналы.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:09
А зачем им русский канал?
beefs
beefs
вчера в 11:09
интересно нужно зайти...
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