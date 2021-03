Игроки «Барселоны» по-русски объявили о запуске русскоязычного канала

«Барселона» запускает русскоязычный канал в мессенджере Viber.

Футболисты каталонского клуба на русском языке анонсировали запуск первого русскоязычного канала «Барсы» в социальных сетях.

🙌 Barça launches first social network in Russian through @Viber



Full story 👉 https://t.co/h5bQiexF8g