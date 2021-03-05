Матч отбора ЧМ-2022 между сборными Мальты и России пройдёт без зрителей

Пресс-служба Футбольной ассоциации Мальты заявила, что матч отборочного турнира ЧМ-22 года против команды России пройдет при пустых трибунах.
Все матчи на Мальте проходят при пустых трибунах. Матч европейского отбора между сборными Мальты и России пройдет в соответствии с третьей версией протокола УЕФА о возвращении футбола и местными протоколами здравоохранения.
Ранее стало известно, что отборочный матч ЧМ-2022 Словакия — Россия пройдёт без зрителей.
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Какая отсталость.
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Какая отсталость.
А к отсутствию зрителей уже, к сожалению, привыкли. Да и пока перспектив не наблюдается, что хотя бы в течении полугода они вернутся. Но это вторично всё, главное, победить вирусную заразу, а там уже и поболеем и отпразднуем хоть на стадионе, хоть в большой компании дома.
А к отсутствию зрителей уже, к сожалению, привыкли. Да и пока перспектив не наблюдается, что хотя бы в течении полугода они вернутся. Но это вторично всё, главное, победить вирусную заразу, а там уже и поболеем и отпразднуем хоть на стадионе, хоть в большой компании дома.