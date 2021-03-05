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Матч отбора ЧМ-2022 между сборными Мальты и России пройдёт без зрителей

вчера, 13:50
МальтаЛоготип футбольный клуб Мальта (Валлетта)-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия24.03.2021 в 22:45 Не начался

Пресс-служба Футбольной ассоциации Мальты заявила, что матч отборочного турнира ЧМ-22 года против команды России пройдет при пустых трибунах.

Все матчи на Мальте проходят при пустых трибунах. Матч европейского отбора между сборными Мальты и России пройдет в соответствии с третьей версией протокола УЕФА о возвращении футбола и местными протоколами здравоохранения.

Ранее стало известно, что отборочный матч ЧМ-2022 Словакия — Россия пройдёт без зрителей.

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ФК Зенит всея Руси
ФК Зенит всея Руси
вчера в 20:45
А что, разве Европа всё никак не может справиться с коронавирусом?

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Какая отсталость.
Project Pandora
Project Pandora
вчера в 14:58
У нас появился шанс на ничью.
mihaluch
mihaluch
вчера в 14:46
А нам всё равно хоть со зрителями хоть без.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:37
Меньше позора для наших пешеходов...
ДСА
ДСА
вчера в 14:28
Такую игру можно и дома посмотреть с пивом.
drug01
drug01
вчера в 14:15
А нам всё равно главное победить
SHMEL
SHMEL
вчера в 14:12
Интересно, а у кого кроме нас еще проводят матчи со зрителями?
Qatar Airways
Qatar Airways
вчера в 13:57
При наложенном интершуме, качество телевизионной картинки сопоставимо с игрой при зрителях. Без интершума иной раз неинтересно смотреть даже игру двух топовых команд.
А к отсутствию зрителей уже, к сожалению, привыкли. Да и пока перспектив не наблюдается, что хотя бы в течении полугода они вернутся. Но это вторично всё, главное, победить вирусную заразу, а там уже и поболеем и отпразднуем хоть на стадионе, хоть в большой компании дома.
dadrail
dadrail
вчера в 13:54
Ну этой новость уже не удивить...будем ждать лучшего времени
1bear
1bear
вчера в 13:53
...к сожалению,все уже стали привыкать,что матчи проходят при пустых трибунах...
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