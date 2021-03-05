Матч отбора ЧМ-2022 между сборными Мальты и России пройдёт без зрителей

Пресс-служба Футбольной ассоциации Мальты заявила, что матч отборочного турнира ЧМ -22 года против команды России пройдет при пустых трибунах.

Все матчи на Мальте проходят при пустых трибунах. Матч европейского отбора между сборными Мальты и России пройдет в соответствии с третьей версией протокола УЕФА о возвращении футбола и местными протоколами здравоохранения.