Кержаков: «Не нужно приписывать потасовку „Алании“ нам»

Главный тренер «Томи» заявил, что общественности не нужно приписывать его команде скандальную потасовку в матче ФНЛ с «Аланией» (3:2).

Мы готовились к этому матчу. Считаю, что заслуженно победили. Что касается потасовки, не надо приписывать ее нам. Мы были косвенными участниками. Не поддались на провокацию и быстро прекратили это дело, уйдя в раздевалку. В подтрибунном помещении уже ничего не было.

Была провокация на поле со стороны игроков «Алании», когда они выбежали, толкнули игроков «Томи», но наши ребята спокойно ушли в раздевалку.