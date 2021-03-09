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Кержаков: «Не нужно приписывать потасовку „Алании“ нам»

вчера, 12:31
АланияЛоготип футбольный клуб Алания (Владикавказ)2 : 3Логотип футбольный клуб Томь (Томск)ТомьМатч завершен

Главный тренер «Томи» Александр Кержаков заявил, что общественности не нужно приписывать его команде скандальную потасовку в матче ФНЛ с «Аланией» (3:2).

Мы готовились к этому матчу. Считаю, что заслуженно победили. Что касается потасовки, не надо приписывать ее нам. Мы были косвенными участниками. Не поддались на провокацию и быстро прекратили это дело, уйдя в раздевалку. В подтрибунном помещении уже ничего не было.

Была провокация на поле со стороны игроков «Алании», когда они выбежали, толкнули игроков «Томи», но наши ребята спокойно ушли в раздевалку.

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Ganymed1
Ganymed1
вчера в 21:12
    shlomo
    shlomo
    вчера в 15:04
    Ну да, Сибиряков тяжело обидеть...:)))
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