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Шмурнов: «Матч „Рубин“ — „Зенит“ — сумасшествие, достойное любой аудитории»

вчера, 01:51
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)2 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Футбольный комментатор Александр Шмурнов поделился впечатлениями от матча 21-го тура РПЛ «Рубин» — «Зенит» (2:1).

Очень давно не видел такого футбола в чемпионате России! «Рубин» — «Зенит» — это было сумасшествие, достойное любой аудитории. Если это видели в Италии или Испании — думаю, тоже получили удовольствие! На очень сложном поле, через две недели после выхода из межсезонья. Не просто с игрой, а с качеством, с исполнительским классом, с движением, с логикой, с азартом.

Денис Макаров и Хвича Кварацхелия — настоящие звёзды, но и команда у Леонида Слуцкого отличная. При этом и «Зенит» играл очень неплохо, навалился, надавил настолько мощно, что «Рубин» дважды дрогнул. И всё-таки нашёл шанс для феноменального соло Макарова. А затем ещё одна звезда «Рубина» — пусть и мерцающая — Юрий Дюпин — переиграл Дзюбу. Не вытащил чудом пенальти, а переиграл в дуэли нервов. Дзюба ведь очень часто бьёт несильно, дождавшись движения вратаря. Дюпин угадал, что на этот раз удар будет именно таким, перетерпел, дождался и забрал мяч...

Но даже без такой концовки и развязки игра была бы достойна аплодисментов. Её обзор хочется пересматривать и раз, и другой, и третий. В еврокубках бы нам такого футбола...

«Спартак», к слову, накануне тоже играл здорово. Но он играл, по сути, один, без соперника. Особенно в концовке. А тут была настоящая борьба и настоящая интрига. Как бы это всё научиться клонировать...

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Все комментарии
viv
viv
вчера в 12:42
Матч Рубин- Зенит в очередной раз доказал кто тренер, а кто физрук. И кто получал титулы несколько лет только благодаря ресурсам по нефутбольным принципам.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 11:58
Рубину до еврокубков ещё добраться надо. А, если доберется там ее разматают, как и другие росклубы. Исключение может составить Сочи. Зрелая игра команды, где нет слабых линий, коллектив, который может играть, как с позиции силы, так и обороняясь. Минус в скамейке по-моему. Возможности заменить основу нет без потери качества.
Зенит вообще выглядит барином с зеркальной болезнью). Жир капает так, что забывает форму в Питере).
Ждём следующего тура. Все только начинается.
stanichnik
stanichnik
вчера в 10:01
Сумасшествие не столько от происходящего на поле, сколько от эмоций комментатора!
cska1948
cska1948 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 09:43
За кого болеют, так и визжат.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 09:35
Мостовой всё равно будет долго и нудно гундеть при одном упоминании фамилии лучшего тренера РПЛ.Да и ханчарэнковцы всё ещё в ожидании "искромётного футбола" от него.
112910415
112910415
вчера в 06:57
Слуцкий умеет поставить игру, исходя из наличия и возможностей исполнителей ... дело это тонкое !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 06:51
Занятный получился матч...
ABir
ABir
вчера в 05:41
Слуцкий с Рубином в последних матчах показали хороший футбол при больших трудностях с составом. Определяющими для серьезных выводов станут следующие несколько матчей казанцев
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 04:44, ред.
Если ещё комментаторы не визжали бы как недорезанные свиньи, вообще было бы норм!
ДСА
ДСА
вчера в 04:31
Почаще бы такие игры.
Ironigor
Ironigor
вчера в 02:12
Рубин возрождается и показывает красивый грамотный
футбол с простыми парнями любящими играть в свою любимую игру которую им предлагает Лёня!!! Желаю этой команде добиться больших ярких побед и выхода в ЛЕ для начала!!! Уж очень классный клуб собирается у Лёни !!! Удачи Вам, а нам наслаждаться вашим красивым футболом !!! Всем добра !!!
1bear
1bear
вчера в 02:04
Слуцкий-тренер с большой буквы,в отличие (к сожалению) от Семака
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