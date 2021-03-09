Шмурнов: «Матч „Рубин“ — „Зенит“ — сумасшествие, достойное любой аудитории»

Футбольный комментатор Александр Шмурнов поделился впечатлениями от матча 21-го тура РПЛ «Рубин» — «Зенит» (2:1).

Очень давно не видел такого футбола в чемпионате России! «Рубин» — «Зенит» — это было сумасшествие, достойное любой аудитории. Если это видели в Италии или Испании — думаю, тоже получили удовольствие! На очень сложном поле, через две недели после выхода из межсезонья. Не просто с игрой, а с качеством, с исполнительским классом, с движением, с логикой, с азартом.

Денис Макаров и Хвича Кварацхелия — настоящие звёзды, но и команда у Леонида Слуцкого отличная. При этом и «Зенит» играл очень неплохо, навалился, надавил настолько мощно, что «Рубин» дважды дрогнул. И всё-таки нашёл шанс для феноменального соло Макарова. А затем ещё одна звезда «Рубина» — пусть и мерцающая — Юрий Дюпин — переиграл Дзюбу. Не вытащил чудом пенальти, а переиграл в дуэли нервов. Дзюба ведь очень часто бьёт несильно, дождавшись движения вратаря. Дюпин угадал, что на этот раз удар будет именно таким, перетерпел, дождался и забрал мяч...

Но даже без такой концовки и развязки игра была бы достойна аплодисментов. Её обзор хочется пересматривать и раз, и другой, и третий. В еврокубках бы нам такого футбола...

«Спартак», к слову, накануне тоже играл здорово. Но он играл, по сути, один, без соперника. Особенно в концовке. А тут была настоящая борьба и настоящая интрига. Как бы это всё научиться клонировать...