Боярский: «Мысль, что „Зенит“ будет чемпионом, уже пошатнулась»

Народный артист России и болельщик «Зенита» Михаил Боярский высказался о поражении петербургской команды в матче 21-го тура РПЛ с «Рубином» (1:2).

Я абсолютно согласен с критикой в адрес игры «Зенита и обороны команды. Мне кажется, над этим надо подумать команде, а не болельщикам. Нужно работать. Какие-то печальные перспективы, нам еще играть впереди с командами, которые претендуют на высокие места.

Поэтому мысль, что „Зенит“ будет чемпионом, уже пошатнулась. Вопросы есть к тренеру, руководству и футболистам. Совершено непонятно, что произошло и спорность пенальти — это не решает ничего.

Гол Макарова? Ладно Сантос, но Ловрен… Купили кучу игроков, а толку мало. Сможет ли потерять „Зенит“ этот гандикап? Я в растерянности, сейчас уже сложно прогнозировать, но сомнения в том, что они станут чемпионами, у меня появились.