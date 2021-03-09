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Боярский: «Мысль, что „Зенит“ будет чемпионом, уже пошатнулась»

вчера, 12:17
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)2 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Народный артист России и болельщик «Зенита» Михаил Боярский высказался о поражении петербургской команды в матче 21-го тура РПЛ с «Рубином» (1:2).

Я абсолютно согласен с критикой в адрес игры «Зенита и обороны команды. Мне кажется, над этим надо подумать команде, а не болельщикам. Нужно работать. Какие-то печальные перспективы, нам еще играть впереди с командами, которые претендуют на высокие места.

Поэтому мысль, что „Зенит“ будет чемпионом, уже пошатнулась. Вопросы есть к тренеру, руководству и футболистам. Совершено непонятно, что произошло и спорность пенальти — это не решает ничего.

Гол Макарова? Ладно Сантос, но Ловрен… Купили кучу игроков, а толку мало. Сможет ли потерять „Зенит“ этот гандикап? Я в растерянности, сейчас уже сложно прогнозировать, но сомнения в том, что они станут чемпионами, у меня появились.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 19:25
а король-то ... не очень одет !
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 17:57
И не у тебя одного, Д-Артаньян! Зенит вообще пока не показывает чемпионской игры и доиграется до того, что его обойдут конкуренты.
За адекватность
За адекватность
вчера в 17:18
"Вопросы есть к тренеру, руководству и футболистам."
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
вчера в 17:04
    311
    311
    вчера в 16:23
    Слуцкий - мастер по различного рода шатаниям!)
    Garrincha58
    Garrincha58
    вчера в 15:50
    с такой игрой не должен быть чемпион это позор лиге и стране хотя РПЛ уже и так опозорилась и в ЛЧ и в ЛЕ
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 15:50, ред.
    Шо опять???
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    вчера в 14:12
    Бедный Михаил, забыты уже все имперские амбиции про европейские триумфы, осталось только скромненькое местячковое желание обойти "Спартак", "ЦСКА" и "Локомотив" в чемпионате РПЛ (как по-моему в песне "Невский фронт" - "ни кочегары, ни мясо, ни кони"). И теперь данная возможность тоже находится в подвешенном состоянии. Похоже команде боком вышел отпуск с посещением зоопарков и прочих увеселений. Дзюба, то ли после ковида, то ли после слитого видео, обратил на себя внимание в игре только после того как пробил невнятный пенальти, у Азмуна проблема с реализацией, многомиллионный Ловрен ужасен в защите. "Зенит" имея лучший в РПЛ состав и создавая больше моментов теряет очки. Но все равно остается главным претендентом на золото, так как догоняющие "Спартак" и "ЦСКА" не могут победить два-три матча подряд. Желаю преследователям "Зенита" улучшения стабильности в результатах, и с нетерпением жду упорной борьбы за чемпионство
    oFANATo
    oFANATo ответ Риелтор с берегов Невы (раскрыть)
    вчера в 14:01
    А когда мне говорят
    О чемпионских званиях зенита,
    что пора уже ответить, что это
    просто статья расходов в бюджете -
    все эти победы в Чемпионате
    ( Бышовец)
    Риелтор с берегов Невы
    Риелтор с берегов Невы
    вчера в 13:46
    Я по прежнему уверен что Зенит будет чемпионом. Считаю что в межсезонье надо делать перестройку в составе. Слишком сильно команда завязана на Дзюбе. Получается всё у Дзюбы, команда и Лион победит. Не идёт игра у Дзюбы, и тульскому Арсеналу сольёмся. Следует также усилить вратарскую позицию.
    Следующие два тура будут определяющими. Потому что потом пауза на сборную, после которой опять всё переменится.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 13:05
    Наконец то мишаня отрезвел, ждём реплики от гены.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ viv (раскрыть)
    вчера в 12:56
    Зенит много лет уже живёт по принципу "Деньги есть - ума не надо", им нравится так жить
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 12:53, ред.
    А скольку трепу было и хвастовства и не только от фанатов Газпрома, но от так называемых экспертов. Ребята, не забывайте, что футбол и справедлив и логичен одновременно. Побеждать нужно в честной спортивной борьбе, а не за счёт размеров денежного мешка.
    Futurista
    Futurista ответ viv (раскрыть)
    вчера в 12:47
    Судя по результату "форму" Зенит забыл еще в Брюгге...
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 12:46
    Похоже у Миши под шляпой вспотело)
    Boricku
    Boricku
    вчера в 12:36
    лучше быгазпром газ людям провёл хотя бы в районные городки, чем миллионить этих бездарей
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 12:36
    Мысль о чемпионстве пошатнулась через тур она зашатается а через пять рухнет.
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 12:35
    Боярского Назаров укусил, наверное! Любители сначала кричать, про чемпионство, величие и т.д., а потом ушат грязи на команду выливать. Осталось дяди Мише напиться как свинья и стихи похабные читать.
    viv
    viv
    вчера в 12:30, ред.
    А все началось с того, что забыли форму в Питере
    В такое невозможно было поверить. Чемпион страны летит на выезд, а администраторы команды забывают целиком игровую форму. Сразу вспомнилось увольнение Владислава Радимова, который забыл про лимит, выпустил лишнего легионера и подставил команду под техническое поражение. Но тогда можно было списать на помутнение, эмоции. А как объяснить, что сделали (а точнее не сделали) администраторы?
    СММ-щики "Зенита" достойно выкрутились из ситуации. Администраторам сильно не повезло. Искать новую работу в постковидном Питере - довольно тяжело. Тем более с таким пунктом в резюме. По предварительным оценкам, срочный чартер из Казани в Питер и обратно обошелся в клубу от 2 до 4 миллионов рублей. Но это для Зенита мелочь, Газпром оплатит, а вот потерянные три очка уже не вернёшь.
    Futurista
    Futurista
    вчера в 12:29
    Макаров знатно потроллил оборону Зенита)...
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 12:28
    Мушкетёр растерян!? Ну так же не быфает!!!
    Тысяча чертей!🤣
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 12:27
    Не боись,после трат ГАЗПРОМА(и на фоне очередного возвращения "академика-трубоукладчика" в Калининград),его чемпионство-вопрос чести,который должна задавать прокуратура Миллеру.Будет трудно,но "Зенит" добьётся немыслимого!!!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 12:26
    За Тосно болей, каналья!
    viv
    viv
    вчера в 12:18
    И это правильно и это верно.
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