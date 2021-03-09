Боярский: «Мысль, что „Зенит“ будет чемпионом, уже пошатнулась»

Народный артист России и болельщик «Зенита» Михаил Боярский высказался о поражении петербургской команды в матче 21-го тура РПЛ с «Рубином» (1:2).
Я абсолютно согласен с критикой в адрес игры «Зенита и обороны команды. Мне кажется, над этим надо подумать команде, а не болельщикам. Нужно работать. Какие-то печальные перспективы, нам еще играть впереди с командами, которые претендуют на высокие места.
Поэтому мысль, что „Зенит“ будет чемпионом, уже пошатнулась. Вопросы есть к тренеру, руководству и футболистам. Совершено непонятно, что произошло и спорность пенальти — это не решает ничего.
Гол Макарова? Ладно Сантос, но Ловрен… Купили кучу игроков, а толку мало. Сможет ли потерять „Зенит“ этот гандикап? Я в растерянности, сейчас уже сложно прогнозировать, но сомнения в том, что они станут чемпионами, у меня появились.
Следующие два тура будут определяющими. Потому что потом пауза на сборную, после которой опять всё переменится.
Следующие два тура будут определяющими. Потому что потом пауза на сборную, после которой опять всё переменится.