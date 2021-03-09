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Николаев: «Падение Айртона в штрафной „Краснодара“? Это не пенальти»

вчера, 12:05
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)6 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев в эфире программы «Правила игры» разобрал некоторые спорные эпизоды матча 21-го тура РПЛ «Спартак» — «Краснодар».

Нарушал ли Умяров правила, играя рукой? Если посмотреть повтор из-за ворот «Спартака», то можно видеть, что Наиль сначала играет в мяч, принимает на бедро, а затем из-за технического огреха он прилетает в руку. Это не считается нарушением. Если брать современные трактовки, то все чисто.

Падение Айртона в штрафной «Краснодара»? Это не пенальти. Тут трудно говорить про какой-то контакт, который привел бы к падению. А куда деваться защитнику? Он не делает никакого движения, чтобы помешать. Надо продолжить игру, ведь футболист, даже если там и был контакт, просто сопровождает Айртона, а не навязывает борьбу. Проблема атакующего игрока, что он задевает соперника, сбивается с ритма и цепляет газон.

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25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 13:30
Расскажите это Нэймару, Мане, Салаху, которые за год таких пен десятками собирают.
Любое касание по неосторожности это пенальти
makkie
makkie
вчера в 12:23
Проблема атакующего игрока, что он задевает соперника, сбивается с ритма и цепляет газон.
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А теперь эпизод на Зайнутдинове, когда в такой же ситуации ему якобы заплёл ноги Рассказов. Судья отсмотрел VAR и поставил пенальти в пользу цска.
Двойные стандарты или мы чего-то не понимаем?
viv
viv
вчера в 12:21
Пенальти там и не пахло.
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