Николаев: «Падение Айртона в штрафной „Краснодара“? Это не пенальти»

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев в эфире программы «Правила игры» разобрал некоторые спорные эпизоды матча 21-го тура РПЛ «Спартак» — «Краснодар».

Нарушал ли Умяров правила, играя рукой? Если посмотреть повтор из-за ворот «Спартака», то можно видеть, что Наиль сначала играет в мяч, принимает на бедро, а затем из-за технического огреха он прилетает в руку. Это не считается нарушением. Если брать современные трактовки, то все чисто.

Падение Айртона в штрафной «Краснодара»? Это не пенальти. Тут трудно говорить про какой-то контакт, который привел бы к падению. А куда деваться защитнику? Он не делает никакого движения, чтобы помешать. Надо продолжить игру, ведь футболист, даже если там и был контакт, просто сопровождает Айртона, а не навязывает борьбу. Проблема атакующего игрока, что он задевает соперника, сбивается с ритма и цепляет газон.