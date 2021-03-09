Экс-селекционер «Краснодара»: «Игровая дисциплина хромает у всей команды»

Бывший селекционер «Краснодара» Николай Горохов поделился мнением о проблемах «быков» в нынешнем сезоне.

Стиль команды подразумевает высокое расположение игроков, в том числе и защитников, поэтому им часто приходится действовать на дистанции, на большом пространстве. Но уровень тех же Кайо и Сорокина не позволяет им правильно перестраиваться, не терять игроков. Понятно, что с такой защитой регулярно будут проблемы.

Также и опорные должны быть более мобильными, чтобы успевать вовремя реагировать на переход с фазы атаки на фазу обороны, успевать закрывать опасные зоны, как минимум — преследовать убегающих футболистов. А посмотрите голы «Спартака», как они убегали чуть ли не с центра поля!

Газинский, увы, никогда не был особо быстрым — и не молодеет. Ольссон в этом году потерялся совсем. Вильена и Кабелла — очень сильные игроки, таких в других клубах РПЛ мало, но они вопиюще недисциплинированные, это факт. Не знаю, может, для них нет авторитетов в клубе, может, они такие по характеру, но в чемпионате Франции Кабелла бы такого поведения не простили. Там нарушителя игровой дисциплины быстро бы сожрали конкуренты, готовые биться за место в составе.

И это относится не только к Кабелла и Вильене. Игровая дисциплина хромает в целом у всей команды. В такой ситуации тренер должен либо поставить игроков в жесткие рамки, чтобы его побаивались и беспрекословно слушались, либо найти такой сумасшедший контакт с игроками, чтобы они его любили, готовы были биться за него. Это должен делать весь тренерский штаб.

Штаб «Краснодара» очень молод. Сам Мусаев и все его помощники — они все выходцы из академии. Возможно, у многих игроков к ним не такое отношение, какое должно быть к тренерскому штабу. Футболист вообще ведь как артист, самовлюблен, где-то даже нарцисс. Часто считает, что тренер еще должен заслужить тренировать его, большого мастера. Опустить таких ребят на землю может только авторитет.