Александр Кержаков пожаловался на календарь ФНЛ

Главный тренер «Томи» раскритиковал ФНЛ за составление календаря на сезон-2020/21.

Пять матчей на выезде — это норма? Исходя из географического положения Томска – нормально. Но если мы внимательно посмотрим на то, как составлен календарь, то ненормально. Я об этом говорил много раз. У каждой команды есть задачи, каждая имеет в своем распоряжении футболистов, которых она должна развивать в первую очередь, чтобы они становились лучше. Для этого нужно время на тренировки. К сожалению, у нас его нет.

Составители календаря ФНЛ не позаботились о том, чтобы команды имели хотя бы какие-то микроциклы для тренировочной работы. Мы просто восстанавливаемся после перелетов и игр. Календарь концовки года не был рассчитан так, чтобы команда из Томска сыграла в Омске, через 5 дней в Нижнекамске, потом в Москве и Брянске. Мы сыграли в Москве, потом полетели в Омск, оттуда в Брянск и затем в Нижнекамск. Это никого не волнует, к сожалению.

Думаю, это связано с тем, что есть алгоритм. Я не знаю, как это делается, но суть в том, что мы сейчас играем в Иваново, а через три недели играем в Ярославле. Но между этими матчами должны слетать в Томск, потом в Астрахань, потом вернуться в Томск и только тогда полететь в Ярославль. Мы не можем сыграть в Иваново и через три дня в Ярике, который в 100 километрах. Не тратить деньги на билеты, иметь возможность восстановиться. Мы должны проделать совсем другой путь. В этом большая проблема. Просто никто не заботится о состоянии футболистов. Точнее, составители календаря не заботятся.