ГлавнаяНовости

Александр Кержаков пожаловался на календарь ФНЛ

вчера, 12:15

Главный тренер «Томи» Александр Кержаков раскритиковал ФНЛ за составление календаря на сезон-2020/21.

Пять матчей на выезде — это норма? Исходя из географического положения Томска – нормально. Но если мы внимательно посмотрим на то, как составлен календарь, то ненормально. Я об этом говорил много раз. У каждой команды есть задачи, каждая имеет в своем распоряжении футболистов, которых она должна развивать в первую очередь, чтобы они становились лучше. Для этого нужно время на тренировки. К сожалению, у нас его нет.

Составители календаря ФНЛ не позаботились о том, чтобы команды имели хотя бы какие-то микроциклы для тренировочной работы. Мы просто восстанавливаемся после перелетов и игр. Календарь концовки года не был рассчитан так, чтобы команда из Томска сыграла в Омске, через 5 дней в Нижнекамске, потом в Москве и Брянске. Мы сыграли в Москве, потом полетели в Омск, оттуда в Брянск и затем в Нижнекамск. Это никого не волнует, к сожалению.

Думаю, это связано с тем, что есть алгоритм. Я не знаю, как это делается, но суть в том, что мы сейчас играем в Иваново, а через три недели играем в Ярославле. Но между этими матчами должны слетать в Томск, потом в Астрахань, потом вернуться в Томск и только тогда полететь в Ярославль. Мы не можем сыграть в Иваново и через три дня в Ярике, который в 100 километрах. Не тратить деньги на билеты, иметь возможность восстановиться. Мы должны проделать совсем другой путь. В этом большая проблема. Просто никто не заботится о состоянии футболистов. Точнее, составители календаря не заботятся.

Все новости
Сутормин: «Сделаем всё, чтобы исправить ситуацию!»
Вчера, 21:29 ФотоКомментарии13
Романцев: «После такой эффектной победы „Спартака“ меня сразу выписали»
Вчера, 16:34 Комментарии7
Созин: «Слуцкий сделал из Макарова потенциального игрока сборной России»
Вчера, 16:16 Комментарии22
«Спартак» собирается оспорить желтую карточку Жиго
Вчера, 15:32 Комментарии6
Сайманов: «Премиальные футболистам — это прошлый век»
Вчера, 15:15 Комментарии13
Фетисов: «Спаллетти? Это очередной вброс»
Вчера, 14:49 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:44
Я помню время когда выезды были парными. Балтика-Зенит, Терек-Анжи, Луч-СКА Хб. Командам не обязательно было возвращаться домой из дальних городов. Теперь в основном выезд чередуется с домашкой, а в ФНЛе отдельный бардак. Календарь составлять не умели никогда...
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:36
Это применимо к любой команде ФНЛ. А что тогда должен говорить Юран со своим клубом ,Хабаровску ещё сложнее в этом плане. Ну что-то Юран молчит. Так что твоё нытье не красит !!! Всем добра !!!
STVA 1
STVA 1
вчера в 12:47
Началось хныкание!
shlomo
shlomo
вчера в 12:29
Ну что Саню понять можно....когда ФНЛ еще не начался, то уже были проблемы ( 4 команды снялись, в лиге был недобор, календарь заставит играть зимой...)....а еще, самое интересное, что еще одна проблема плотности календаря двойной удар по команде, которая вылетит из Премьер-лиги...во-первых, у нее будет всего десять (в лучшем случае – 17) дней на подготовку к сезону, в то время как конкуренты готовятся уже сейчас.....во-вторых, за эти 10 дней нужно почистить состав в соответствии с лимитом.....в ФНЛ он в разы жестче ( всего четыре легионера в заявке (играть могут все), а еще в поле нужен лимитчик, игрок 1999 года рождения, и желательно не один и даже не два, чтобы можно было подстраховаться на случай травмы или дисквалификации)...короче куда не кинь везде клин....
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 12:16
На всех календарем не угодишь.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100