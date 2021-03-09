Николаев: «Карасев разобрался в эпизоде и правильно назначил пенальти»

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев в эфире программы «Правила игры» заявил, что судья Сергей Карасев правильно назначил пенальти в ворота петербуржцев в матче «Рубин» — «Зенит» (2:1).
Карасев долго смотрел эпизод, так как ему хотелось понять: играл ли Кузяев рукой или был рикошет. В итоге судья разобрался в данном эпизоде и назначил пенальти. Технический брак не приводит к назначению стандарта, а рикошет — приводит.
– Мне сложно судить. В первом матче с «Арсеналом» судьи ошиблись, во втором судьи ошиблись – тут поставили, там не поставили, сегодня опять неоднозначное решение. Сложно разобраться в перипетиях работы судьи с VAR. Поэтому пускай оценивают такие действия те, кто лучше разбирается.
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Его спросили - он ответил. Ответил правильно, не оспаривая - ".....Сложно разобраться в перипетиях работы судьи с VAR. Поэтому пускай оценивают такие действия те, кто лучше разбирается....."
– Мне сложно судить. В первом матче с «Арсеналом» судьи ошиблись, во втором судьи ошиблись – тут поставили, там не поставили, сегодня опять неоднозначное решение. Сложно разобраться в перипетиях работы судьи с VAR. Поэтому пускай оценивают такие действия те, кто лучше разбирается.
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Его спросили - он ответил. Ответил правильно, не оспаривая - ".....Сложно разобраться в перипетиях работы судьи с VAR. Поэтому пускай оценивают такие действия те, кто лучше разбирается....."