Николаев: «Карасев разобрался в эпизоде и правильно назначил пенальти»

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев в эфире программы «Правила игры» заявил, что судья Сергей Карасев правильно назначил пенальти в ворота петербуржцев в матче «Рубин» — «Зенит» (2:1).

Карасев долго смотрел эпизод, так как ему хотелось понять: играл ли Кузяев рукой или был рикошет. В итоге судья разобрался в данном эпизоде и назначил пенальти. Технический брак не приводит к назначению стандарта, а рикошет — приводит.