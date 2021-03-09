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Николаев: «Карасев разобрался в эпизоде и правильно назначил пенальти»

вчера, 11:45
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)2 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев в эфире программы «Правила игры» заявил, что судья Сергей Карасев правильно назначил пенальти в ворота петербуржцев в матче «Рубин» — «Зенит» (2:1).

Карасев долго смотрел эпизод, так как ему хотелось понять: играл ли Кузяев рукой или был рикошет. В итоге судья разобрался в данном эпизоде и назначил пенальти. Технический брак не приводит к назначению стандарта, а рикошет — приводит.

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Все комментарии
lotsman
lotsman ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 17:36
– Прав ли VAR в эпизоде с пенальти? Прокомментируйте эпизод у ворот «Рубина», произошедший на 82-й минуте. Похожи ли эти моменты?

– Мне сложно судить. В первом матче с «Арсеналом» судьи ошиблись, во втором судьи ошиблись – тут поставили, там не поставили, сегодня опять неоднозначное решение. Сложно разобраться в перипетиях работы судьи с VAR. Поэтому пускай оценивают такие действия те, кто лучше разбирается.
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Его спросили - он ответил. Ответил правильно, не оспаривая - ".....Сложно разобраться в перипетиях работы судьи с VAR. Поэтому пускай оценивают такие действия те, кто лучше разбирается....."
cska1948
cska1948 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 17:24
Семак: "Назначенный пенальти за игру рукой Кузяева? Третья игра подряд уже со спорными моментами"
lotsman
lotsman
вчера в 15:45
Чего все прицепились к этому пенальти? Его кто нибудь оспаривал?
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 13:25
Я против таких пенальти, гол на ровном месте ни за что
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 12:24
Детализация правил в шоу-футболе,которая потребовалась после повсеместного внедрения "мерила истины"-ВАРева,выглядит всё более странным.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 12:14
Йокорный бабай! Как много лазеек стало для слепых, глухих, заблудших, падших, продажных, тормозов. С этими "руками" в штрафной.
ermak6848
ermak6848
вчера в 12:07
74лкин - мазулькин как всегда подвел своих болельщиков и ЗЕНИТ-ушку...
Аксинья
Аксинья
вчера в 12:00
Если бы такой пенальти был бы в ворота "Рубина" то поставил бы без раздумий)) А так искал возможность отменить его...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:54
Теперь поздно рассуждать...
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 11:49
Ну конечно !
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