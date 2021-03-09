Сайманов: «„Рубин“ в этом году лидеров немножко потрепал»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов поделился мнением о том, почему казанский клуб успешно выступает против лидеров чемпионата России.

Мы в этом году лидеров немножко потрепали: «Спартак» обыграли, «Зенит» два раза, ЦСКА , «Динамо». Стараемся! Все ребята молодые, боевые, никого не боятся. Раньше, когда приезжал ЦСКА или «Зенит», чувствовалось, что приехал гранд, побаивались, играли от обороны. А сейчас никто не боится, все выходят побеждать. Есть чувство уважения, но боязни нет. Отсюда и получаются такие матчи.