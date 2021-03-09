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Сайманов: «„Рубин“ в этом году лидеров немножко потрепал»

вчера, 14:07

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов поделился мнением о том, почему казанский клуб успешно выступает против лидеров чемпионата России.

Мы в этом году лидеров немножко потрепали: «Спартак» обыграли, «Зенит» два раза, ЦСКА, «Динамо». Стараемся! Все ребята молодые, боевые, никого не боятся. Раньше, когда приезжал ЦСКА или «Зенит», чувствовалось, что приехал гранд, побаивались, играли от обороны. А сейчас никто не боится, все выходят побеждать. Есть чувство уважения, но боязни нет. Отсюда и получаются такие матчи.

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ildar_3871
ildar_3871
вчера в 14:59
Главное есть команда . Сайманов раньше в Рубине тоже создал команду , и в Ростове хорошо поработал !
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 14:54
Леонид там провёл хорошую работу
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 14:10
Гроза авторитетов - однозначно.
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