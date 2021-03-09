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Сайманов: «Слуцкий не уйдёт из „Рубина“. Только в „Реал“, если пригласят»

вчера, 13:55

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов после победы команды над «Зенитом» (2:1) поделился мнением о влиянии Леонида Слуцкого на команду и российский футбол в целом, а также назвал клуб, куда готов отпустить специалиста.

Для России возвращение Слуцкого – это большая удача. Суперпрофессиональный и опытный тренер, выигрывавший чемпионаты России, кубки, суперкубки. Слуцкий также очень коммуникабельный, образованный, вполне себе современный человек. Для нас это вообще находка! У нас передовая республика, а сейчас и тренер такой. Например, наше видео со сборов набрало 25 млн просмотров. Это же о чём-то говорит. Мы живём в современном мире, люди каждый день читают новости, нужна не только битва, но и веселье. Кстати, пользуясь случаем, хотел бы поздравить с прошедшим праздником женщин!

Я смею надеяться, что Леонид Викторович в «Рубине» так же счастлив, как и я. У нас сложилась «химия», которая бывает не во всех командах. У нас же просто шикарная обстановка. Уверен, Слуцкий не уйдёт. Только в «Реал», если они его пригласят!

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Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 23:30, ред.
Бердыев бился и с Зенитом, и с другими т.н топами. Отбирал со своими командами очки, как с Рубином, так и с Ростовом несмотря на то, что ему часто приходилось играть с маленькой скамейкой запасных. Как сейчас принято говорить- не было глубины состава. Да и футболисты у тренера по большому звёзд не ловили. В Ростове так играли у него списанные игроки клубами. Тем ни менее игра Ростова оставила большой след в истории.
Слуцкий другой. Возможно он нашел свой клуб. Молодых, талантливых, амбициозных игроков. Время покажет, что получится из этой химии с Саймановым.
Но верить им уже смешно. Предавши раз, предадут ещё. Жаль, что Бекиевич не разглядел.
Вообще есть мнение, что тренера подставили. Чтобы вообще убрать с поля. Такой масонский сговор. Увидели сильного, умного тренера, который не вписывался в общую концепцию. Конкурент. Плюс ещё несговорчивость, да и журналисты добавили свою порцию перца. Им же нужно шоу! Вот Слуцкий шоумен. Поэтому на всех углах он пример, он супер).
А разочарование может прийти. Когда у пацанов закончатся амбиции и пряников просто уже не хватит.
По большому Слуцкий, что дал? Он просто развязал, этим парням руки, типа играйте, как умеете, как можете не пряча их за рамки. Но это чревато.
Вообщем флаг ему в руки. Пока получается. Станет чемпионом, пошумит в еврокубках-молоток. На то он и тренер, чтобы доказывать свою состоятельность.
Василий Корнечук
Василий Корнечук
вчера в 23:05
чтоб они так играли в футбол как языком чешут
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 21:56
Куда этот недотренер уйдет ?
Он уже обгадился везде, его уровень это Рубин ну или Ротор !
Выше головы не прыгнешь !
Хиромант
Хиромант
вчера в 21:22
Всеми руками и ногами поддерживаю Сергеевича!

Не торопитесь петь дифирамбы Слуцкому!

Подумаешь, "Зенит" в РПЛ обыграл (пусть и дважды, пусть и ЦСКА дважды) - сразу: СУПЕР!!! Чудо тренер! Как нам с ним повезло... и прочая хрень.

А когда Бердыев обыграл (тогда ещё грозную!) Барсу на её же поле в ЛЧ? А Барса на весь мир пообещала в ответном матче в Казани "порвать Рубин в лохмотья", а сумела сыграть лишь вничью?

Вот это был тренер!!! И как вы с ним поступили??? А теперь хвалите Слуцкого... Мне его просто жаль... Знал бы он, что его ждёт впереди...
Владимир Дыкин
Владимир Дыкин
вчера в 21:04
Испанцы не знают, что такое КВН, им корриду подавай...
mortid
mortid
вчера в 20:47
Он с голландцами средненькими не справился, какой Реал? :D
berda2003
berda2003 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:29
такого "хорошего" тренера выпердили из гейропы пинком под ж......у.
у саламанова вообще в башке, что-нибудь есть?
вообщем на химию заряжен, что за дурацкое определению любви, между мужиками? Раньше на "химию" зэков отправляли, а сейчас - это любовь пи.........ов.
mars6791
mars6791
вчера в 20:08
Впору бы успокоиться, сезон ещё не окончен, игры ещё есть , по итоговой таблице и будем судить. Зенит обыгран по стечению удачных обстоятельств, везению, по самоотдаче, и отличной игре вратаря. Но никак не по характеру игры.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ ildar_3871 (раскрыть)
вчера в 19:38
Не ценили бы , не проработал бы Леня семь лет. Ему самому нужна была перезагрузка.
Futurista
Futurista
вчера в 19:36
Ну какой Реал?)...не упоминайте всуе королевский клуб, Рустем Сайманов...
Удачи Леониду в Рубине...
shur
shur
вчера в 19:29
...ну какой шикардос-второй голешник, Макара Лёня научил,как забивать надо!!!!
ildar_3871
ildar_3871 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 19:28
Согласен , Слуцкий не Бердыев , туркмена Сайманов вытащил со второй лиги , там да риск был . А со Слуцким проще , тренер показал себя .
Но в Европе даже Барселона и Реал ошибаются , что ставят не на того тренера , риск есть всегда !
particular
particular
вчера в 19:18
Тот случай, когда созданная руководством благоприятная среда для команды и тренера, даёт некоторую отдачу... Найдено взаимопонимание и проявлено терпение... Редкость по нынешним временам...
cska1948
cska1948 ответ ildar_3871 (раскрыть)
вчера в 18:54
Да, многие болельщики ЦСКА довели Слуцкого до того, что он САМ написал заявление об увольнении! Но никто Слуцкого не выгонял из ЦСКА! И Гинер не принял его отставку! А если бы принял? Так что не ваш Сайманов "разглядел" в Слуцком ТРЕНЕРА, а Гинер! Салманов в лице Слуцкого получил уже ГОТОВОГО тренера с титулами! Тут уже и слепому видно, кто такой Слуцкий!
andrefino13
andrefino13 ответ петр сидоров (раскрыть)
вчера в 18:54
Вряд ли, Сочи и Динамо, Зенит и ЦСКА, Спартак, а Рубин возможно, если схема и система позволит.
112910415
112910415
вчера в 18:51
он же просто намекнул, что клубам из РПЛ не стОит надеяться !
andrefino13
andrefino13 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 18:51
    петр сидоров
    петр сидоров
    вчера в 18:38
    если рубин сохранит летом состав, будет претендовать на чемпионство
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258
    вчера в 18:38
    Повезло Рубину с Леонидом, он всегда может найти подход практически к любому человеку. Если Слуцкий на тренерском мостике, то можно быть абсолютно спокойным за микроклимат в команде.
    санек002
    санек002 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    вчера в 18:29
    такими темпами Слуцкий сделает рубин чемпионом!
    gwynb1eidd
    gwynb1eidd ответ ildar_3871 (раскрыть)
    вчера в 18:19
    Ну у ЦСКА много болельщиков, при этом как и везде, есть слабоадекватные болельщики...
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    вчера в 17:53
    Ну или в ЦСКА) Ради ЦСКА Леонид Викторович может и согласиться! Жду его обратно.
    berda2003
    berda2003
    вчера в 17:46
      DXTK
      DXTK
      вчера в 17:39
        rrrrr
        rrrrr
        вчера в 17:36
        Слуцкий хороший тренер, но чего конкретно он добился в Рубине непонятно. Когда увольняли Бердыева клуб был в середине таблицы, сейчас он также в середине. Я так понимаю, Слуцкий просто удобен руководству, т.к. он мягкий человек.
        AMT
        AMT
        вчера в 16:55
        Хорошо он Рубин поднял
        gentlewolf
        gentlewolf
        вчера в 16:48
        В сад, то есть с Сосьидат сэр!
        ildar_3871
        ildar_3871 ответ gwynb1eidd (раскрыть)
        вчера в 16:32
        Я выложил видео , где болельщики цска кричат Леня уходи !)
        Dima salev
        Dima salev
        вчера в 16:29
        6 игры подряд поражения и Слуцкий скажуть скатертью дорожка
        Брулин
        Брулин
        вчера в 16:21
        Сайманов видимо перебрал в праздники, даже читать этот бред смешно, какой Реал? Английскую 3 лигу не потянул.
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