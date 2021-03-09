Горохов: «Шапи никогда не станет лидером „Краснодара“»

Бывший селекционер «Краснодара» Николай Горохов поделился мнением об отношении клуба к своим воспитанникам, а также коснулся темы потенциала нападающего команды .

«Краснодар» ведет переговоры со своими воспитанниками жестковато? В клубе искренне считают, что они сделали из ребят футболистов, дали им все, а раз так, то те должны быть им благодарны. И они действительно должны быть благодарны, но какие-то моменты недопонимания возникают. Считаю, не только по вине руководства. У многих футболистов — даже с 14-16 лет — теряется ощущение реальности, они видят себя большими игроками, да и вопрос денег в их среде всегда обсуждается. Плохо, что нет объективной и четко выстроенной политики по отношению к молодым. Не только в «Краснодаре», а вообще в нашем футболе.

Есть примеры, когда молодым сразу вываливают кучу денег, другие на них смотрят и думают: «Елки-палки, хочу так же. Чем я хуже?». В той же Франции молодой, например, Кабелла понимает, что выше 3 тысяч франков в месяц ему никогда не дадут. Не хочешь играть — отправляйся в третью лигу. Там нет потолка зарплат, но есть четкие условия рынка. Мбаппе — да, но он один такой, а все остальные молодые до определенного возраста добиваются повышения в мастерстве, а не в зарплате. У нас, к сожалению, наоборот.

В «Краснодаре» считают, что игрок должен расти, его вклад в команду должен увеличиваться, тогда будет расти и материальное вознаграждение. Думаю, это правильное отношение. Вопрос, как это преподносится, жестко, диктаторски или благожелательно. Тут не знаю, не присутствовал при переговорах руководства с молодыми футболистами. Все же, думаю, игрокам должны предлагаться разные варианты. Например, зарплата может повышаться за счет бонусов за проведенные игры, за реальный вклад в успехи команды и так далее. Вариантов много. Но если по разным причинам между руководством и игроками в переговорах нет понимания, то это плохо.

Почему Шапи никак не сделает следующий шаг и не станет лидером «Краснодара»? Лидером «Краснодара» он никогда не станет, это уже очевидно. Если останется в команде, то будет игроком обоймы. Уровень мастерства не позволяет сделать большего. Он хороший игрок, с узнаваемым стилем, сейчас неплохо действует, у него 3 гола в последних 5 матчах чемпионата. Ему надо дальше пахать, работать, держать себя в тонусе, но ждать от него сумасшедших действий и выхода на топ-уровень вряд ли можно.