«Тоттенхэм» ещё не определился с будущим Бэйла

«Тоттенхэм» раздумывает над возможностью выкупа прав на нападающего «Реала» Гарета Бэйла.
Как сообщает источник со ссылкой на Evening Standard, главный тренер «шпор» Жозе Моуриньо ещё не принял решение о том, стоит ли осуществлять полноценный трансфер валлийца.
Отмечается, что «Реал» хотел бы продать Бэйла уже в летнее трансферное окно, поэтому мадридский клуб будет искать других покупателей на футболиста, если «Тоттенхэм» откажется выкупать форварда.
Ответ может быть в зарплате и жизни в Лондоне? Поэтому он старается.
Предполагаю, как только все устаканится, он снова за старое возьмется. То есть за гольф)))
Ответ может быть в зарплате и жизни в Лондоне? Поэтому он старается.
Предполагаю, как только все устаканится, он снова за старое возьмется. То есть за гольф)))