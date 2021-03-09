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«Тоттенхэм» ещё не определился с будущим Бэйла

вчера, 20:29

«Тоттенхэм» раздумывает над возможностью выкупа прав на нападающего «Реала» Гарета Бэйла.

Как сообщает источник со ссылкой на Evening Standard, главный тренер «шпор» Жозе Моуриньо ещё не принял решение о том, стоит ли осуществлять полноценный трансфер валлийца.

Отмечается, что «Реал» хотел бы продать Бэйла уже в летнее трансферное окно, поэтому мадридский клуб будет искать других покупателей на футболиста, если «Тоттенхэм» откажется выкупать форварда.

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Все комментарии
azkan
azkan ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 22:58
С другой стороны тогда возникает вопрос, почему он начал играть?
Ответ может быть в зарплате и жизни в Лондоне? Поэтому он старается.
Предполагаю, как только все устаканится, он снова за старое возьмется. То есть за гольф)))
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 21:53
Бэйл заблестел, у Маура глаза загорели, а потом опять Гарет за свое возьмется.))
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 21:47
В начале захода Бэйла по арендному соглашению он явно не блистал, иногда даже ему не находилось место на поле. Но за последнее время он преобразился, стал чуть ли не лучшим в составе "Тоттенхэма" и на пару Кейном, кажется, что они уже могут разорвать любую защиту. Видимо Моуриньо и руководство хотят удостоверится, что данный всплеск в игре не имеет кратковременный характер. Если Бэйл продолжит в том же духе, то даже если "Тоттенхэм" его не выкупит, то может предложить вариант аренды с полной выплатой зарплаты футболиста.
Anton Hohlov
Anton Hohlov
вчера в 21:46
Да чего тут думать, Бейл когда в хорошем настрое все еще топ, что он и показывает в последнее время.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 21:45
Сложный выбор. Если предложат меньше чем в Реале Гарет может и закапризничать и остаться в Реале, он там лучше всех лентяев устроился. Да и бесплатно его же никто не отдаст , и тут раскошелиться придется. А нужна ли шпорам эта головная боль??? Может лучше амбициозного, молодого, перспективного кого то взять??? Лето прояснит ситуацию.
Всем здоровья.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 21:18
Бэйл уже давным-давно определился со своим будущим, подписав долгосрочный контракт с "Реалом"... Проблемы "Реала"-Зидана, "Тоттенхэм"-Моуриньо, его особо не волнуют. У него нет проблем, а это для Гарета - главное.
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:14
Уже все незнают что с ним делать.
mihaluch
mihaluch
вчера в 21:02
Хозяевам виднее покупать или не покупать.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:47
В аренду ещё можно было, а покупать нет. Слишком ленивый стал, да и возраст никто не отменял.
А продать его будет очень трудно. Если только недорого или со своей доплатой ;) Дак и то, он зряплату попросит мама не горюй...
Вoлхв
Вoлхв
вчера в 20:44
Вернуть "в Зад"...:))))
shlomo
shlomo
вчера в 20:37
Вернуть как "бракованное изделие"....:))))
beefs
beefs
вчера в 20:34
конечно, как говорится, и хочется и колется, не молодой уже Бэйл...
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