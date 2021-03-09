«Тоттенхэм» ещё не определился с будущим Бэйла

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вчера, 20:29

«Тоттенхэм» раздумывает над возможностью выкупа прав на нападающего «Реала» .

Как сообщает источник со ссылкой на Evening Standard, главный тренер «шпор» ещё не принял решение о том, стоит ли осуществлять полноценный трансфер валлийца.

Отмечается, что «Реал» хотел бы продать Бэйла уже в летнее трансферное окно, поэтому мадридский клуб будет искать других покупателей на футболиста, если «Тоттенхэм» откажется выкупать форварда.