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«Челси» по-прежнему заинтересован в подписании Хименеса

вчера, 14:41

«Челси» рассматривает возможность подписания центрального защитника мадридского «Атлетико» Хосе Хименеса этим летом, сообщает Goal со ссылкой на The Athletic.

По информации источника, 26-летний футболист интересен лондонскому клубу с 2016 года, прошлым летом «Челси» публично заявлял о желании приобрести игрока.

Утверждается, что «синие» готовы вернуться к работе над трансфером Хименеса в летнее трансферное окно.

В прошлом году «Атлетико» отклонил предложение «Манчестер Сити» в 100 млн евро по Хименесу.

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Evgeny Moreman
Evgeny Moreman
вчера в 20:48
Хороший игрок ,но таких денег ,он не стоит ,а за меньше чем 100 млн не отдадут.
dimagas2
dimagas2
вчера в 17:35
За такое бабло что за него просют он делжон по 3-4 мес в год лечится.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:02
Хименеса матрасники так просто не отпустят.
Rheinfall
Rheinfall
вчера в 15:23
Один из дорогущих лотов АТМ , огромную сумму придется предложить за него ибо Сересо вряд ли станет вести диалог . Хименес нужный и один из ключевых игроков АТМ , верняк расставаться с ним у матрасов особого желания нет.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:58
Хименеса надо брать,супер игрок
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