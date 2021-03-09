«Челси» по-прежнему заинтересован в подписании Хименеса

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вчера, 14:41

«Челси» рассматривает возможность подписания центрального защитника мадридского «Атлетико» этим летом, сообщает Goal со ссылкой на The Athletic.

По информации источника, 26-летний футболист интересен лондонскому клубу с 2016 года, прошлым летом «Челси» публично заявлял о желании приобрести игрока.

Утверждается, что «синие» готовы вернуться к работе над трансфером Хименеса в летнее трансферное окно.

В прошлом году «Атлетико» отклонил предложение «Манчестер Сити» в 100 млн евро по Хименесу.