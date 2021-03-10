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Холанд быстрее всех забил 20 голов в Лиге чемпионов, побив рекорд Кейна

сегодня, 00:36
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)2 : 2Логотип футбольный клуб СевильяСевильяМатч завершен

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд отметился дублем в ворота «Севильи» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Норвежский вундеркинд быстрее всех смог достичь отметки в 20 голов в соревновании. Для этого ему понадобилось всего 14 матчей. Таким образом, Холанд побил рекорд форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна.

1. Эрлинг Холанд — 20 голов за 14 матчей

2. Харри Кейн — 20 голов за 24 матча

3. Алессандро Дель Пьеро — 20 голов за 26 матчей

4. Руд ван Нистелрой — 20 голов за 27 матчей

5. Филиппо Индзаги — 20 голов за 28 матчей

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 01:31
Может на золотой мяч назабивает!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 01:08
Сегодня вечер Холанда! Мы наблюдаем за рождением супервезды мирового футбола.
Рон и Месс нервно курят в сторонке...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 01:07
Это просто жесть
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:07
Парень - Пушка !!! Ещё как-то недавно сравнивали его с Дембеле . Кто из них будет лучше. Я и тогда сказал что он вырастет в очень хорошем футболиста !!! Пока мои предположения сбываются!!! Удачи ему и найти свой топ клуб !!! Всем добра !!!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 01:02
Новый футбольный мессия.
drug01
drug01
сегодня в 00:44
Отличный рекорд так держать
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 00:44
Холанд быстрее всех забил 20 голов в Лиге чемпионов, побив рекорд Кейна
Холанд — самый молодой игрок, забивший в шести матчах ЛЧ подряд
Холанд повторил достижение Обамеянга в составе «Боруссии» Дортмунд

И это в Лиге чемпионов! И только за один матч!
Такими темпами, таким отношением к игре, к футболу, Э.Холанд может стать рекордсменом по рекордам в Мировом футболе. Главное, без травм!
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 00:38
Три рекорда за один матч)
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