Холанд быстрее всех забил 20 голов в Лиге чемпионов, побив рекорд Кейна

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сегодня, 00:36

Нападающий дортмундской «Боруссии» отметился дублем в ворота «Севильи» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Норвежский вундеркинд быстрее всех смог достичь отметки в 20 голов в соревновании. Для этого ему понадобилось всего 14 матчей. Таким образом, Холанд побил рекорд форварда «Тоттенхэма» .

1. Эрлинг Холанд — 20 голов за 14 матчей

2. Харри Кейн — 20 голов за 24 матча

3. — 20 голов за 26 матчей

4. — 20 голов за 27 матчей

5. — 20 голов за 28 матчей