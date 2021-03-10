Холанд быстрее всех забил 20 голов в Лиге чемпионов, побив рекорд Кейна

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд отметился дублем в ворота «Севильи» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Норвежский вундеркинд быстрее всех смог достичь отметки в 20 голов в соревновании. Для этого ему понадобилось всего 14 матчей. Таким образом, Холанд побил рекорд форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна.
1. Эрлинг Холанд — 20 голов за 14 матчей
2. Харри Кейн — 20 голов за 24 матча
3. Алессандро Дель Пьеро — 20 голов за 26 матчей
4. Руд ван Нистелрой — 20 голов за 27 матчей
5. Филиппо Индзаги — 20 голов за 28 матчей
Холанд — самый молодой игрок, забивший в шести матчах ЛЧ подряд
Холанд повторил достижение Обамеянга в составе «Боруссии» Дортмунд
И это в Лиге чемпионов! И только за один матч!
Такими темпами, таким отношением к игре, к футболу, Э.Холанд может стать рекордсменом по рекордам в Мировом футболе. Главное, без травм!
Холанд — самый молодой игрок, забивший в шести матчах ЛЧ подряд
Холанд повторил достижение Обамеянга в составе «Боруссии» Дортмунд
И это в Лиге чемпионов! И только за один матч!
Такими темпами, таким отношением к игре, к футболу, Э.Холанд может стать рекордсменом по рекордам в Мировом футболе. Главное, без травм!