«Ман Сити» штурмует рекорд «Баварии». Самые длинные победные серии XXI века

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вчера, 13:07

Команда Пепа Гвардиолы пишет историю у нас на глазах!

Недаром тренеры любят повторять, что забраться на вершину гораздо легче, нежели там удержаться. Победа — это тоже своего рода вершина, и каждый следующий успех дается с большим трудом, особенно, когда счет идет на десятки. На победоносную команду начинает давить сама серия и страх осечки, соперники настраиваются особым образом, никому не хочется быть еще одной жертвой в ряду, а вот прервать цепочку чужих побед всегда приятно.

«Манчестер Сити» вторничным вечером разгромил «Вулверхэмптон» и разменял третий десяток побед в своей серии. «Горожане» уже в тройке рекордсменов, уступают только «Реалу» и «Баварии», но опережают многие команды, которыми восторгались. Для чистоты эксперимента рассматриваем только представителей «Большой пятерки» чемпионатов, где высокий уровень и конкуренция, а так какой-нибудь «Линкольн» с Гибралтара мог бы дать всем фору.

16-20 место. «Арсенал» (март 2000 — май 2000) — 12 побед

16-20 место. «Севилья» (апрель 2006 — сентябрь 2006) — 12 побед

16-20 место. «Арсенал» (август 2007 — октябрь 2007) — 12 побед

16-20 место. ПСЖ (апрель 2015 — август 2015) — 12 побед

16-20 место. «Бавария» (август 2015 — октябрь 2015) — 12 побед

Две серии из 12 побед написаны Арсеном Венгером в «Арсенале», причем в обоих случаях «канониры» оставались без трофеев по итогам сезонов со столь успешными отрезками. Дюжину побед собрала в 2006-м «Севилья» Хуанде Рамоса, сюда входит разгром «Мидлсбро» в финале Кубка УЕФА — это первый из шести выигранных андалузцами финалов этого турнира в XXI веке. По 12 раз подряд выигрывали в 2015 году Хосеп Гвардиола с «Баварией» и Лоран Блан с ПСЖ .

10-15 место. «Арсенал» (март 2002 — август 2002) — 13 побед

10-15 место. «Интер» (ноябрь 2007 — январь 2008) — 13 побед

10-15 место. «Бавария» (ноябрь 2009 — февраль 2010) — 13 побед

10-15 место. «Атлетико» (август 2012 — октябрь 2012) — 13 побед

10-15 место. «Бавария» (декабрь 2013 — март 2014) — 13 побед

10-15 место. «Ювентус» (декабрь 2015 — февраль 2016) — 13 побед

Еще одна запись Арсена Венгера и «Арсенала», на этот раз из чемпионского сезона. «Интер» выдал 13 побед под руководством Роберто Манчини, серия состоялась за полгода до прихода Жозе Моуриньо в миланский клуб. Луи ван Гал выиграл 13 матчей подряд у руля «Баварии», а Пеп Гвардиола и Диего Симеоне создавали такие серии в «Баварии» и «Атлетико», причем каждый сделал это в первый год своей работы. В этой же компании Массимилиано Аллегри, выдавший рекордную для итальянского футбола победную серию у руля «Ювентуса».

8-9 место. «Бавария» (декабрь 2017 — февраль 2018) — 14 побед

8-9 место. «Лион» (август 2006 — ноябрь 2006) — 14 побед

В начале века «Лион» был гегемоном Лиги 1, «ткачи» выиграли семь титулов подряд, а их победная серия относится к предпоследнему чемпионскому сезону. Напомню, что считаются победы во всех турнирах, а «Олимпик» той осенью побеждал не только на внутренней арене, но и в Лиге чемпионов, где стартовал с четырех викторий с общим счетом 9:0, по ходу дела досталось и мадридскому «Реалу». Что касается очередной серии «Баварии», то она является заслугой Юппа Хайнкеса, который в сезоне02017/18 выручил мюнхенцев после сентябрьской отставки Карло Анчелотти.

7 место. «Реал» (сентябрь 2011 — декабрь 2011) — 15 побед

Второй сезон Жозе Моуриньо в «Реале» ознаменовался «золотой» осенью, по ходу которой «Реал» только и делал, что побеждал. «Сливочные» создали себе задел в Примере, которую впоследствии выиграют, одержали 6 побед в 6 матчах группового этапа Лиги чемпионов. Серия прервалась в Эль Класико: «Барселона» под началом Гвардиолы выиграла на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 3:1, не обратив внимания на гол Карима Бензема на первой минуте матча.

5-6 место. «Бордо» (март 2009 — август 2009) — 16 побед

5-6 место. ПСЖ (декабрь 2015 — февраль 2016) — 16 побед

Французский рекорд делят два клуба, а вот тренер-рекордсмен один — Лоран Блан. В 2009-м именно он прервал семилетнюю гегемонию «Лиона» в Лиге 1, выиграв титул с «Бордо». И ведь еще в начале весны «ткачи» уверенно лидировали, а «жирондинцы» шли четвертыми-пятыми, но потом началось волшебство: «Бордо» стал чемпионом, выиграл Кубок Лиги и Суперкубок Франции в начале следующего сезона (эта победа тоже входит в серию). Семь лет спустя Блан повторил свой успех с ПСЖ , и это вызвало меньше удивления, ведь парижане уже полностью утвердились в статусе доминирующей силы французского футбола.

4 место. «Барселона» (октябрь 2005 — январь 2006) — 18 побед

«Барселона» Гвардиолы считается одной из сильнейших команд XXI века, но у Пепа нет такой мощной серии с каталонцами, как у Франка Райкарда в сезоне-2005/06. «Барса» выиграла 18 матчей подряд, а не проигрывала в 26 встречах кряду. Стоп-кран сорвала «Сарагоса» в кубковом матче, лишив «блаугранас» возможного «Золотого требла», ведь Ла Лигу и Лигу чемпионов «Барселона» выиграла.

3 место. «Манчестер Сити» (декабрь 2020 — продолжается до сих пор) — 21 победа

Зато с «Манчестер Сити» Гвардиола превзошел результат Райкарда и создал самую мощную победную серию в истории английского футбола. Сыграв вничью с «Вест Бромвичем» 15 декабря (1:1), «горожане» отказались от любых результатов, кроме побед. «Ман Сити» проводит впечатляющий сезон, выиграть 21 матч подряд — это нечто невероятное, причем в списке жертв все соперники по «Большой шестерке» АПЛ . Всем досталось от грозной команды Гвардиолы, а действующие чемпионы с разгромным счетом проиграли на «Энфилде».

2 место. «Реал» (сентябрь 2014 — декабрь 2014) — 22 победы

Только две команды имеют более продолжительные победные серии, чем «Манчестер Сити», причем лидер обновился в прошлом году, на протяжении шести лет до этого на первой строчке держался «Реал», выигравший в конце 2014-го 22 матча подряд под руководством Карло Анчелотти. Парадоксально, но тот сезон обернулся для «сливочных» разочарованием: «Мадрид» остался без больших трофеев и попрощался с Папой Карло.

1 место. «Бавария» (февраль 2020 — сентябрь 2020) — 23 победы

Свою феноменальную серию «Бавария» выдала в прошлом году, в эту удивительную последовательность побед, растянувшуюся на полгода, входят все матчи плей-офф триумфального для мюнхенцев розыгрыша Лиги чемпионов, в том числе победа 8:2 над «Барселоной». Ханси Флик очень удачно сменил на тренерском мостике Нико Ковача и за год с хвостиком выиграл для «Баварии» шесть трофеев. Что касается победной серии, то ее в сентябре прошлого года прервал «Хоффенхайм», сенсационно разгромивший «Баварию» — 4:1.