Левандовски побил рекорд Герда Мюллера

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07 марта 2021, 08:56

Нападающий «Баварии» оформил хет-трик в матче 24-го тура Бундеслиги против дортмундской «Боруссии» (4:2), чем помог своей команде одержать победу.

В этом сезоне поляк забил уже 31 гол в рамках чемпионата Германии, а чтобы достичь этой цифры, ему понадобилось всего 24 матча. Таким образом, Левандовски побил достижение легендарного игрока «Баварии» Герда Мюллера, установив новый рекорд Бундеслиги по количеству сыгранных матчей для достижения отметки в 30 голов.

Герд Мюллер забивал 30 голов за 26 матчей в сезоне 1971/72 и за 28 матчей в сезоне 1969/70.