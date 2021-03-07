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Левандовски побил рекорд Герда Мюллера

07 марта 2021, 08:56
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)4 : 2Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски оформил хет-трик в матче 24-го тура Бундеслиги против дортмундской «Боруссии» (4:2), чем помог своей команде одержать победу.

В этом сезоне поляк забил уже 31 гол в рамках чемпионата Германии, а чтобы достичь этой цифры, ему понадобилось всего 24 матча. Таким образом, Левандовски побил достижение легендарного игрока «Баварии» Герда Мюллера, установив новый рекорд Бундеслиги по количеству сыгранных матчей для достижения отметки в 30 голов.

Герд Мюллер забивал 30 голов за 26 матчей в сезоне 1971/72 и за 28 матчей в сезоне 1969/70.

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Все комментарии
Adolf33
Adolf33 ответ League1 (раскрыть)
07 марта в 17:47
Это по какой причине у тебя на меня "зла не хватает"?
League1
League1 ответ Adolf33 (раскрыть)
07 марта в 16:25
Эти немцы, блинн, зла на них не хватает. Посмотришь, никаких особых звёзд нет, а как соберутся в сборную команду, то всё, туши свет, всех разнесут. Особое уважение испытываю к тем командам, которые отправляют немцев за борт. Салют Марадоне! Он в финале немцам не забил, но все знают, кто был мотором команды.
DXTK
DXTK
07 марта в 14:34
для меня Герд Мюллер это идеальный нападающий.......... Левандовский классный форвард.
Crooclin
Crooclin
07 марта в 13:55
Ещё десять голов и будет побит ещё один рекорд Герда Мюллера - по голам за сезон: у Лёвы сейчас 31 гол, а рекорд - 40 гол
Juventus CR7
Juventus CR7
07 марта в 13:33
Левандовски конечно безпощаден!!
Василий Корнечук
Василий Корнечук
07 марта в 12:59, ред.
Вот что значит игрок на своем месте. Что написать. Вітаю таку гру. Так тримати! Левандовски один из лучших игроков из восточной Европы. Надеюсь на чемпионате Европы Польша и Украина сыграют в финале, если это про жребию возможно.
Caniggia
Caniggia
07 марта в 12:47
Леви, конечно, необычайно крут! И этому игроку скоро 33! Наши в таком возрасте, за редким исключением, выходят на поле в лучшем случае поползать, а тут человек рекорды 50-и летней давности бьёт и ни в каком-нибудь чемпионате двора, а в Бундеслиге, входящей в топ 5. Интересно, сколько ещё этот уникальный поляк, продержится на таком космическом уровне? Дай бог подольше, что бы продолжать наслаждаться его бомбардирским талантом и свержением очередных рекордов.
particular
particular
07 марта в 12:20, ред.
Поляк дело знает, травмам не подвержен, да и партнёры соответствующие...
Полная идиллия для обновления статистики 👍
Van Vanovich
Van Vanovich
07 марта в 11:34
Конечно, молодец, но хотелось бы посмотреть на него в АПЛ допустим, забивал бы он также. Или без таких ассистентов нет...
Adolf33
Adolf33 ответ Alex12357 (раскрыть)
07 марта в 11:22, ред.
Истинный футбол в Германии Бавария показала в прошлом сезоне, когды выиграла 6 быль. Много таких команд, которые шестиблю за сезон брали?
Истинный футбол в Германии ты поймешь, когда посмотришь статистику сборной. По числу призов (1,2 и 3 -и места на ЧМ и ЧЕ) ни одна сборная не сможет догнать Германию в ближайшие годы.
Истинный футбол в Германии мы видели, когда Германия уничтожила знаменитую Бразилию на ее же Бразильском домашнем чемпионате. Напомни, пожалуйста, какие еще сборные с истинным футболом проделывали такое!
Или там у судей установка такая была, чтобы "рекорды в глаза втирать"? Смех да и только!
Alex12357
Alex12357
07 марта в 10:01
Вчерашний матч показал истинный футбол в Германии,не было ни какого пенальти ,при повторе ясно видно ,но у судей установка другая,вот вам и Бундеслига,смех да и только!!!Так забиваются голы ,так ставятся рекорды ,кому глаза втираете?
ЮЗИК
ЮЗИК
07 марта в 09:55
Два бомбардира, оба достойны уважения
FruttyPups
FruttyPups ответ Ozabot (раскрыть)
07 марта в 09:10
Спасибо, исправили.
LOpp
LOpp
07 марта в 09:07
Везёт конечно Левандовски, что Кокорин сейчас разтренированный.
beefs
beefs
07 марта в 09:06
вот это молодец, спокойненько так и в дамки...
Ozabot
Ozabot
07 марта в 09:05
Хет-трик, а не покер.
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