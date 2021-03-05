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«Ливерпуль» впервые в своей истории проиграл 5 домашних матчей подряд

вчера, 01:27
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль0 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

«Ливерпуль» проиграл «Челси» в домашнем матче 29-го тура АПЛ (0:1) и установил сразу два антирекорда.

Мерсисайдцы впервые в своей истории потерпели 5 домашних поражений подряд с учётом всех турниров. Также «Ливерпуль» стал первым клубом, проигравшим в 5 домашних матчах АПЛ подряд в ранге действующего чемпиона.

Помимо «Челси», «красные» проиграли дома «Бернли» (0:1), «Брайтону» (0:1), «Манчестер Сити» (1:4) и «Эвертону» (0:2).

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Все комментарии
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DXTK
сегодня в 10:53
    League1
    League1
    вчера в 18:41
    Что-то совсем расклеился клоп. Очень жаль. Хороший тренер.
    Van Vanovich
    Van Vanovich
    вчера в 10:44, ред.
    Клопп сам виноват, не усиливал состав, Купил стареющего Алькантару. Нужно было покупать 2х центр защитников Схюрса и Ботмана. И в полузащиту кого нибудь.
    Van Vanovich
    Van Vanovich
    вчера в 10:43
    Кто знал, что 2-3 года назад Клопп такие антирекорды будет бить.
    Van Vanovich
    Van Vanovich
    вчера в 10:42
    Кажись Клоппа на 2-3 года хватает. Синдром Боруссии Д.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 09:26
      Рукалицо
      Рукалицо
      вчера в 09:14
      Очкарик бьёт рекорд за рекордом)
      galem72
      galem72
      вчера в 09:13
      Энергозатратный фут Клоппа красив и, к сожалению, имеет огромный минус — игроков надолго не хватает.
      Tommy Lee 2
      Tommy Lee 2
      вчера в 09:05
        ilyafrom
        ilyafrom
        вчера в 08:25, ред.
        Это которые антирекорды по счету? Уже сбился со счета
        Болот Сарбанов
        Болот Сарбанов
        вчера в 08:17
        Дежавю Клоппа. Такое уже было с Боруссией Д. в Германии.
        karnager
        karnager
        вчера в 08:14
        только победа в ЛЧ спасёт сбитого лётчика Клоппа от унижения
        SHMEL
        SHMEL
        вчера в 07:52
        Это уже не звоночек, а набат в колокол, что нужно что-то менять в королевстве...
        ЮЗИК
        ЮЗИК
        вчера в 06:07
        Надо ломать эту неприятную тенденцию
        Lewa2708
        Lewa2708
        вчера в 04:40, ред.
        Нет игроков, а главное, нет болельщиков. Какая сейчас разница, дома или на выезде... Ливерпуль зависим от болельщиков. Некоторые персонажи на тренера гонят, да ни один тренер в истории человечества данный состав не потянул бы!!!
        ДАША Д
        ДАША Д
        вчера в 03:25
        Такое только в страшном сне может присниться.
        Leha-ha50
        Leha-ha50 ответ Akatsuki72 (раскрыть)
        вчера в 02:41
        Все верно , три года одним практически составом играют. Может и поднаелись уже. Не могут же игроки просто взять и разучиться играть. Но Мане, Фирмино, Салах, не впечатляют, Алиссон чудит. Свежей кровушки им явно не хватает. Но ведь сезон для всех тяжелый , основа опытная, тут что то еще, возможно - психология тут замешана, пропала мотивация.
        Дмитрий Климович 3
        Дмитрий Климович 3
        вчера в 02:10
        Болел за Челси!
        Martini-1987
        Martini-1987 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
        вчера в 02:04
          25процентный клоун
          25процентный клоун ответ Иван Тасминский (раскрыть)
          вчера в 01:58, ред.
          Вот такие комментарии должны быть в топе, браво.
          Кабинетность рано или поздно дает трещины
          И я тебе ещё накину сюда болельщиков Челси, которые пол года назад говорили, что Френк Лэмпард топарем будет
          Akatsuki72
          Akatsuki72 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
          вчера в 01:51
          Ничего удивительного. Короткая скамейка, очень мало свежих вливаний, травмы... Ливерпуль ехал в течении нескольких лет практически на одних и тех же лошадях и в итоге они устали. Клоппа винить можно лишь в слабой тактической гибкости, а в остальном это следствие трансферной политики клуба. Конечно ещё Клопп не любитель ротации, но при этом разве там сильно развернёшься с такой скамейкой? Слишком малыми силами хотели ухватиться за все турниры. В итоге произошёл логичный спад.
          Akatsuki72
          Akatsuki72
          вчера в 01:44
          Shit happens!
          Leha-ha50
          Leha-ha50
          вчера в 01:42
          Удивительные метаморфозы происходят с прошлогодним чемпионом. Очередная до ужасти беззубая игра команды Клоппа. Сегодня ведь могли и крупнее проиграть, моментов Челси создал достаточно. Ливерпуль же первый удар в створ нанес лишь на 85ой минуте, да и это было похоже на скидку вратарю. На Клоппа просто жалко смотреть , мужик был в полной растерянности. Куда , что подевалось никому не понятно??? Нет больше того взрывного Ливерпуля , который громил всех подряд. Очень безликим стал Ливерпуль. Мане , Салах выглядят просто беспомощно.
          Челси был лучше во всех компонентах игры и победил заслуженно. А для Ливерпуля попадание в ЛЧ кажется уже фантастикой. Если ближайшие 2-3 тура ничего не изменится, то будет полный провал для прошлогоднего , безоговорочного чемпиона.
          Иван Тасминский
          Иван Тасминский
          вчера в 01:31
          И это лучший тренер года. Отличный выбор - Клопп, а не Флик.
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