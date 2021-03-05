«Ливерпуль» впервые в своей истории проиграл 5 домашних матчей подряд

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вчера, 01:27

«Ливерпуль» проиграл «Челси» в домашнем матче 29-го тура АПЛ (0:1) и установил сразу два антирекорда.

Мерсисайдцы впервые в своей истории потерпели 5 домашних поражений подряд с учётом всех турниров. Также «Ливерпуль» стал первым клубом, проигравшим в 5 домашних матчах АПЛ подряд в ранге действующего чемпиона.

Помимо «Челси», «красные» проиграли дома «Бернли» (0:1), «Брайтону» (0:1), «Манчестер Сити» (1:4) и «Эвертону» (0:2).