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Холанд признан лучшим игроком матча «Боруссия» — «Севилья»

сегодня, 01:08
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)2 : 2Логотип футбольный клуб СевильяСевильяМатч завершен

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд стал лучшим игроком ответного матча с «Севильей» (2:2) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

20-летний форвард оформил дубль, забив с игры и реализовав пенальти. Напомним, Холанд также был признан лучшим футболистом первой встречи между командами.

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Все комментарии
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 01:38
В каждом матче, играя за "Боруссию", лучший.
Играя за "Боруссию", "штампует" рекорды один за одним!
Трансферная стоимость "растёт" не по дням, а по часам.
То ли ещё будет! А что будет, посмотрим!
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Против ЦСКА
сегодня в 01:17
Сейчас он лучше всех
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 01:10
Кто бы спорил...
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