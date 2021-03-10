Холанд признан лучшим игроком матча «Боруссия» — «Севилья»

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сегодня, 01:08

Нападающий дортмундской «Боруссии» стал лучшим игроком ответного матча с «Севильей» (2:2) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

20-летний форвард оформил дубль, забив с игры и реализовав пенальти. Напомним, Холанд также был признан лучшим футболистом первой встречи между командами.