Холанд признан лучшим игроком матча «Боруссия» — «Севилья»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд стал лучшим игроком ответного матча с «Севильей» (2:2) в 1/8 финала Лиги чемпионов.
20-летний форвард оформил дубль, забив с игры и реализовав пенальти. Напомним, Холанд также был признан лучшим футболистом первой встречи между командами.
Играя за "Боруссию", "штампует" рекорды один за одним!
Трансферная стоимость "растёт" не по дням, а по часам.
То ли ещё будет! А что будет, посмотрим!
Играя за "Боруссию", "штампует" рекорды один за одним!
Трансферная стоимость "растёт" не по дням, а по часам.
То ли ещё будет! А что будет, посмотрим!