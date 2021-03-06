Роналду признан лучшим игроком «Ювентуса» по итогам февраля

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду признан лучшим игроком команды по итогам февраля.
Победитель в номинации определялся с помощью голосования болельщиков. Португальский форвард в прошлом месяце провел семь матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов.
В текущем розыгрыше Серии А в активе 36-летнего Роналду 20 забитых мячей и 2 результативные передачи в 21-м матче.
👏 @Cristiano 👏 #MVP of the Month Powered by @officialpes per il mese di febbraio! https://t.co/X1GwMO23zv pic.twitter.com/JwE3V8TCv2— JuventusFC (@juventusfc) March 6, 2021
Ранее появлялась информация, что Роналду хочет продлить контракт с «Ювентусом».
Возраст лучшему не помеха, если хочет он добиться успеха!
Возраст лучшему не помеха, если хочет он добиться успеха!