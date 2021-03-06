Роналду признан лучшим игроком «Ювентуса» по итогам февраля

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06 марта 2021, 21:06

Нападающий «Ювентуса» признан лучшим игроком команды по итогам февраля.

Победитель в номинации определялся с помощью голосования болельщиков. Португальский форвард в прошлом месяце провел семь матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов.

В текущем розыгрыше Серии А в активе 36-летнего Роналду 20 забитых мячей и 2 результативные передачи в 21-м матче.

Ранее появлялась информация, что Роналду хочет продлить контракт с «Ювентусом».