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Роналду признан лучшим игроком «Ювентуса» по итогам февраля

06 марта 2021, 21:06

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду признан лучшим игроком команды по итогам февраля.

Победитель в номинации определялся с помощью голосования болельщиков. Португальский форвард в прошлом месяце провел семь матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов.

В текущем розыгрыше Серии А в активе 36-летнего Роналду 20 забитых мячей и 2 результативные передачи в 21-м матче.

Ранее появлялась информация, что Роналду хочет продлить контракт с «Ювентусом».

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Все комментарии
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
06 марта в 23:25
Вполне заслуженно.
Королевский Реал
Королевский Реал
06 марта в 23:08
Справедливо.
beefs
beefs
06 марта в 21:48
молодец, старина, не сдавайся...
Q-J-G
Q-J-G
06 марта в 21:43
Заслуженно лучший, несмотря на возраст!
Возраст лучшему не помеха, если хочет он добиться успеха!
Bom Bom
Bom Bom
06 марта в 21:39
Я бы Кьезе отдал. Но кто меня спрашивает))
Альфамен
Альфамен
06 марта в 21:32
    mihaluch
    mihaluch
    06 марта в 21:21
    Роналду не смотря на возраст остаётся самым лучшим.
    КЭТиК
    КЭТиК
    06 марта в 21:19
    Может он и лучший, но этого мало.
    Valeriy Lutsak
    Valeriy Lutsak
    06 марта в 21:14
    Справедливо. По делу!
    ilyafrom
    ilyafrom
    06 марта в 21:14
    Месси лучший игрок Ла Лиги, Роналду лучший игрок Ювентуса. Все логично
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    06 марта в 21:14
    Кто бы сомневался?
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