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«Рейнджерс» стал 55-кратным чемпионом Шотландии

07 марта 2021, 17:16
Данди ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Данди Юнайтед0 : 0Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)СелтикМатч завершен

«Селтик» сыграл на выезде вничью с «Данди Юнайтед» в матче 31-го тура чемпионата Шотландии.

Этот результат позволил «Рейнджерс» досрочно завоевать чемпионский титул. Клуб из Глазго впервые с сезона-2010/2011 стал чемпионом страны, прервав чемпионскую серию «Селтика», побеждавшего 9 раз подряд.

Теперь на счету «Рейнджерс» 55 чемпионских титулов, у «Селтика» — на четыре меньше.

Этот трофей стал первым для Стивена Джеррарда в качестве главного тренера.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
07 марта в 23:05
Рейджерс провел отличный сезон в Шотландии, и в ЕК пока продолжает бороться за трофей! Поздравляю болельщиков, которые были с клубом в самые трудные времена! Вы заслужили этой победы! Наконец то прервалась гегемония Селтика, тем интересней будет битва в Шотландии!
Отдельно рад за Стиви Джи! Жаль что он так и не стал победителем АПЛ как игрок, возможно в будущем станет победителем в качестве тренера АПЛ, а пока набирайся опыта, и удачи в дальнейшем!
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
07 марта в 19:25
Поздравляю Рейнджерс, Джеррарда и Джермейна "No trophy" Дефо с трофеем.
Альфи
Альфи ответ Павел Якунин (раскрыть)
07 марта в 18:59
За Селтик мой друг Валера -ст. прапорщик более, так что не всем надоел...
Ну наконец -то!!!! поздравляю всех болел рейнджеров!
DXTK
DXTK
07 марта в 18:54, ред.
могу поздравить Джеррарда с золотой медалью, не смог выиграть как игрок, выиграл как тренер.........все же сделал Рейнджерс чемпионом, вернул им корону - Достойно!!!........ все же надеюсь Стиви не соблазниться возвращением в Ливерпуль (как Лэмпард полез в Челси и получил пенка под сад), а продолжит работать с командой тем более Рейнджерс будет играть в ЛЧ....... команде есть куда расти еще.........

PS и Дефо с титулом....и первым трофеем....... старичок заслужил........
dzvinka
dzvinka ответ Брулин (раскрыть)
07 марта в 18:48, ред.
Глазго не столица Шотландии, но думаю да - рады и в Эдинбурге.
t2k
t2k
07 марта в 18:46
Поздравляю Рейнджеров! Наблюдал за их результатами с 4 ого дивизиона после того как их выбросили. Заслужили праздник и они и фанаты которые зная,что команда будет в самом дне Шотландии раскупили 44к абонементов на сезон. Шаг за шагом шли на верх.

Селтик сначала был рад изгнанию вечных врагов,но последние годы тупо деградировал без нормального соперника. Это очень хорошо показывает ,что с ними твориться в Европе..
dzvinka
dzvinka
07 марта в 18:44
Браво Рейнджерс, браво Стиви Джи!
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
07 марта в 18:41
За это можно и выпить, пожалуй.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Заур-ЗВЕРЬ (раскрыть)
07 марта в 18:27
Спартак хотел гонять ливерпуль в следующем году в ЛЧ в зашей, но их там не будет
25процентный клоун
25процентный клоун
07 марта в 18:26
Джерард смеётся над Клопом и его восьмым местом в лалиге
Caniggia
Caniggia
07 марта в 18:24
Молодец, Джерард! Похоже, он всё же вернётся в родной Ливерпуль.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
07 марта в 18:08
Московский Спартак там бы стал 99-ым чемпионом)))
zooveterinar
zooveterinar
07 марта в 18:07
Ура!!!Ура!!Ура!!!бутцой под 63 селтику,Джеррард в ливерпуль?!!
ДАША Д
ДАША Д
07 марта в 18:03
Наконец Селтик свергли.
Сп62
Сп62
07 марта в 17:55
Даже не верится, что такое бывает. 55 раз!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
07 марта в 17:54
В 2012 году "Глазго" не смог рассчитаться с долгами и был переброшен в четвертый дивизион чемпионата Шотландии. Аж напрашивается аналогия с "Тамбовом". Четыре года потребовалось команде чтобы вернуться в высшую лигу Чемпионата. И вот наконец то "Рейнджерс" смог прервать многолетнюю гегемонию "Селтика". Отчаянное противостояние двух исторических соперников в чемпионате Шотландии вновь становится очень актуальным. Плюсом идет отличная и результативная игра в Лиге Европы. Поздравляем коллектив Джерарда!
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя
07 марта в 17:52
У Стивусика хоть в Шотландии есть трофей.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
07 марта в 17:44
С юбилейным титулом !
MaxRnD
MaxRnD
07 марта в 17:42
Круто отыграли - ни одного поражения
Ozabot
Ozabot
07 марта в 17:41
Значит, теперь Джерарда ждет «Ливерпуль» )))
Павел Якунин
Павел Якунин ответ DEIVID_1 (комментарий удален) (раскрыть)
07 марта в 17:41, ред.
Да там по ходу вся Шотландия бухать будет сегодня, надоел всем уже этот Селтик за 10 лет...
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
07 марта в 17:32
Ну вот и Дефо чемпионом стал)
ARMENIAN
ARMENIAN
07 марта в 17:29
большая работа была проделана после трудного периода
Брулин
Брулин
07 марта в 17:23
Ох, сколько сейчас счастья в столице Шотландии)
Стиви красавец.
asraeil
asraeil
07 марта в 17:23
Ну вот это подарок так подарок...
Василий 50
Василий 50
07 марта в 17:19
Скоро и в Европе заявят о себе
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