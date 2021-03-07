«Рейнджерс» стал 55-кратным чемпионом Шотландии

«Селтик» сыграл на выезде вничью с «Данди Юнайтед» в матче 31-го тура чемпионата Шотландии.
Этот результат позволил «Рейнджерс» досрочно завоевать чемпионский титул. Клуб из Глазго впервые с сезона-2010/2011 стал чемпионом страны, прервав чемпионскую серию «Селтика», побеждавшего 9 раз подряд.
Теперь на счету «Рейнджерс» 55 чемпионских титулов, у «Селтика» — на четыре меньше.
🏆 #Champion55 pic.twitter.com/46WvfxATQ6— Rangers Football Club (@RangersFC) March 7, 2021
Этот трофей стал первым для Стивена Джеррарда в качестве главного тренера.
Селтик сначала был рад изгнанию вечных врагов,но последние годы тупо деградировал без нормального соперника. Это очень хорошо показывает ,что с ними твориться в Европе..
Селтик сначала был рад изгнанию вечных врагов,но последние годы тупо деградировал без нормального соперника. Это очень хорошо показывает ,что с ними твориться в Европе..