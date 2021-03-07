«Рейнджерс» стал 55-кратным чемпионом Шотландии

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07 марта 2021, 17:16

«Селтик» сыграл на выезде вничью с «Данди Юнайтед» в матче 31-го тура чемпионата Шотландии.

Этот результат позволил «Рейнджерс» досрочно завоевать чемпионский титул. Клуб из Глазго впервые с сезона-2010/2011 стал чемпионом страны, прервав чемпионскую серию «Селтика», побеждавшего 9 раз подряд.

Теперь на счету «Рейнджерс» 55 чемпионских титулов, у «Селтика» — на четыре меньше.

Этот трофей стал первым для Стивена Джеррарда в качестве главного тренера.