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Романцев: «После такой эффектной победы „Спартака“ меня сразу выписали»

вчера, 16:34

Легендарный тренер «Спартака» Олег Романцев выразил благодарность болельщикам красно-белых за поддержку и пошутил по поводу обстоятельств своего попадания в больницу. На прошлой неделе 67-летний специалист был госпитализирован в Москве с инфарктом и перенес операцию на сердце. Перед матчем с «Краснодаром» болельщики «Спартака» вывесили баннер со словами «Олег Иванович, здоровья».

Огромное спасибо болельщикам «Спартака» за баннер со словами поддержки, возможно, это тоже мне помогло. К сожалению, я его не видел, как и игру с «Краснодаром» — у нас тут один телевизор на всю палату был, переключали постоянно.

Видите, после их поражения я загремел в больницу с инфарктом, а после такой эффектной победы меня сразу выпустили — это факт.

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112910415
112910415
вчера в 19:43
победы окрыляют, факт !
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 17:57
Иваныч ! Если так дело у Спартака пойдёт ,то ты скоро помолодеешь лет так на 30 !!! ) и Федун с Поповым тебя подпишут ! Ждём в команде !!! )) Здоровья тебе ,дорогОЙ !
ДСА
ДСА
вчера в 16:53
Юмор юмором, но ведь так оно и случилось.
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:49
Здоровья тебе Олег Иванович!!!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 16:42
Поменьше расстраиваться Ивановичу. Все теперь будет по другому. До и после.
Здоровья!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:38
Много ли человеку для счастья надо...
shlomo
shlomo
вчера в 16:37
Тебе здоровья!!!! ...а Спартаку.....:)))))
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