Романцев: «После такой эффектной победы „Спартака“ меня сразу выписали»

Легендарный тренер «Спартака» выразил благодарность болельщикам красно-белых за поддержку и пошутил по поводу обстоятельств своего попадания в больницу. На прошлой неделе 67-летний специалист был госпитализирован в Москве с инфарктом и перенес операцию на сердце. Перед матчем с «Краснодаром» болельщики «Спартака» вывесили баннер со словами «Олег Иванович, здоровья».

Огромное спасибо болельщикам «Спартака» за баннер со словами поддержки, возможно, это тоже мне помогло. К сожалению, я его не видел, как и игру с «Краснодаром» — у нас тут один телевизор на всю палату был, переключали постоянно.

Видите, после их поражения я загремел в больницу с инфарктом, а после такой эффектной победы меня сразу выпустили — это факт.