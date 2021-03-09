Созин: «Слуцкий сделал из Макарова потенциального игрока сборной России»

Член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился мнением о прогрессе полузащитника Дениса Макарова в составе казанского «Рубина».
Каждый, кто высказывается в СМИ или соцсетях, имеет свои пристрастия – кто-то за кого-то играл, работал или просто болеет. Но у нас через две недели ответственные матчи сборной. Я смотрел тур РПЛ в разрезе национальной команды, без клубных пристрастий – уверен, так делал и Черчесов, думая: кто же потащит сборную на чемпионат мира.
Поэтому нужно выделить Макарова из «Рубина». ЦСКА не просто так бился за этого игрока, а Слуцкий правильно его не отпустил. Он выделяется в «Рубине», и речь не только о голе на последних минутах. Хотя разговоры о том, что Ловрен – игрок европейского уровня, становится неловко – игроки европейского уровня в конце матча так не играют. Но гол тут даже не так важен. В целом по работе Макарова видна рука Слуцкого. Он сделал из простого парня Макарова потенциального игрока сборной России. Не удивлюсь, если Черчесов его вызовет.