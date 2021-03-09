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Созин: «Слуцкий сделал из Макарова потенциального игрока сборной России»

вчера, 16:16

Член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился мнением о прогрессе полузащитника Дениса Макарова в составе казанского «Рубина».

Каждый, кто высказывается в СМИ или соцсетях, имеет свои пристрастия – кто-то за кого-то играл, работал или просто болеет. Но у нас через две недели ответственные матчи сборной. Я смотрел тур РПЛ в разрезе национальной команды, без клубных пристрастий – уверен, так делал и Черчесов, думая: кто же потащит сборную на чемпионат мира.

Поэтому нужно выделить Макарова из «Рубина». ЦСКА не просто так бился за этого игрока, а Слуцкий правильно его не отпустил. Он выделяется в «Рубине», и речь не только о голе на последних минутах. Хотя разговоры о том, что Ловрен – игрок европейского уровня, становится неловко – игроки европейского уровня в конце матча так не играют. Но гол тут даже не так важен. В целом по работе Макарова видна рука Слуцкого. Он сделал из простого парня Макарова потенциального игрока сборной России. Не удивлюсь, если Черчесов его вызовет.

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Все комментарии
melfel
melfel
вчера в 20:26
Тут пишут что Макаров подстраивался под левую ногу и это было видно,но самое главное не это а то,что он улучшал момент для удара и он добился этого путем неординарных действий,которые запутали защитников. Его хладнокровное издевательство над защитниками впечатлило.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 20:21
До сих пор перед глазами проход Макарова и как он накрутил и облапошил двоих защитников зенита, а потом понизил самооценку голкиперу...
V V S
V V S ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 19:56
А, чемпион Дззюба тоже лупит только правой и иногда включает голову однако в сборной?
V V S
V V S ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 19:51
А он не мучился, просто накрутил этих горе чемпионов защитников и забил классный гол.
V V S
V V S
вчера в 19:49
А, кто защитников Зенита сделал дурачками? Простой парень Макаров и он даже не чемпион как те защитники которых которых он накрутил. Гол чумовой и парень талантливый!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:13
Хоть кто то делает что то для сборной полезное
Caniggia
Caniggia
вчера в 17:43
Черчесов столь юных особ в сборной не рассматривает в принципе. А вот кого он точно подтянет, так это стрельнувшую раз в год старую кочергу Смолова-Недопаненкова.
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK- ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 17:40
Дзюба тоже только правой!)
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
вчера в 17:39
Я бы не был столь категоричен, Макаров конечно молодец, но в том эпизоде скорее защитники Зенита выглядели дурачками! А то что Денис "одноногий" (как ниже и писали) футболист этот же эпизод и доказал! Классному футболисту не пришлось бы дважды финтить, и с хорошими защитниками эти финты не прокатили бы, но Макарову удачи!!!!
25процентный клоун
25процентный клоун ответ mihaluch (раскрыть)
вчера в 17:19
Только о Ловрене можно судить по пяти минутам, сбитый летчик
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:15
У Черчесова свое мнение
Ironigor
Ironigor ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 17:03
Ну не до такой степени, ты же смотрел как он вчера мучается подобрать свою левую чтобы ударить .
STVA 1
STVA 1 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 16:57
У нас пол сборной одноногие
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 16:52
Собинов, занимайся своими делами
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:43
Макаров конечно молодец, показал зениту как нужно играть.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 16:39
Его и в молодежку то не особо звали. Парень может и не без таланта, но кого он в сборной сможет вытеснить? Тем более Черчесов любит проверенных временем аксакалов, а эксперименты с молодняком - это не его.
Ironigor
Ironigor ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 16:38
Сто процентов прав , если кто и заслуживает вызова в сборную, так это вратарь Дюпин .
mihaluch
mihaluch
вчера в 16:38
По одному эпизоду нельзя судить о способностях игрока.
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:35
Выскажу своё мнение, я тоже смотрел игру Макарова . Он ещё не дорос до уровня сборной. Он работает одной ногой и это было видно когда он пытался бить с правой и все эти мячи летели далеко от цели. А момент когда он забил гол , так это плохая работа двух защитников, которые давали ему столько времени чтобы он подстраивался под удар с левой. В европейских сборных ему не дадут столько времени пока он будет искать свою левую ногу для удара. Пусть набирается опыта!!! Это просто моё мнение, не с кем спорить не буду. Удачи ему в Рубине !!! Всем добра!!!
stanichnik
stanichnik
вчера в 16:28
Стоило игроку забить гол лидеру чемпионата , как его сразу в Сборную тянут, а то что до этого крайний раз Макаров забивал аж в августе прошлого года в расчёт не берётся!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 16:27
А я удивлюсь, если вызовет. Черчесов постоянен в любви к Оздоеву, кузяеву, Ерохин у, Черышеву и, особо, к Дзюбе.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 16:18
Л.Слуцкий-отличный тренер!!!
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