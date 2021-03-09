Созин: «Слуцкий сделал из Макарова потенциального игрока сборной России»

Член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился мнением о прогрессе полузащитника в составе казанского «Рубина».

Каждый, кто высказывается в СМИ или соцсетях, имеет свои пристрастия – кто-то за кого-то играл, работал или просто болеет. Но у нас через две недели ответственные матчи сборной. Я смотрел тур РПЛ в разрезе национальной команды, без клубных пристрастий – уверен, так делал и Черчесов, думая: кто же потащит сборную на чемпионат мира.