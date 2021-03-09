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Сайманов: «Премиальные футболистам — это прошлый век»

вчера, 15:15

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов поделился мнением о том, стоит ли футболистам выплачивать премиальные.

Футбол — это профессиональный спорт, люди получают хорошие деньги, никто же не играет за маленькую зарплату. Выплачивать премиальные за то, что люди профессионально делают свою работу, неправильно. Если мы попали в еврокубки, заработали для клуба деньги, тогда, конечно, раздадим премиальные. Условно, в 2017 году мы выиграли у «Анжи» со счётом 6:0. Помню, тогда мы заняли 10-е место, но за пять туров до конца могли попасть в переходные матчи. Ну и за что мы бы платили премиальные? Это всё идёт из советских времён, пережитки прошлого: раньше зарплаты были маленькие, им дарили норковые шапки, дублёнки, машины, квартиры. Сейчас же есть контракты, все получают приличные деньги.

Что касается попадания в еврокубки, то это всегда является нашей целью. Мы и чемпионство хотим выиграть! Другое дело – получится или нет. Мы же раньше не могли участвовать в еврокубках из-за бана, разгребали непростую финансовую ситуацию. А с этого года, если по спортивному принципу выходим, будем участвовать.

Ранее Рустем Сайманов поделился мнением о том, почему казанский клуб успешно выступает против лидеров чемпионата России.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 21:35
Футбол командный вид спорта, тут один за всех и все за одного, коллективная солидарная ответственность. У каждого на поле свои обязанности, кто-то голы забивает, кто-то пасы раздаёт и атаки разгоняет, кто-то мячи в воротах ловит. А в итоге все получают по конечному результату и, чем лучше результат, тем выше бонусы, которые прописываются в "консервативной" форме контракта, отвергаемого Саймановым.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 21:14, ред.
В каждой команде есть игроки , кому приходиться переплачивать. То же и премий касаться будет, всегда найдутся те , кто получит больше.
stanichnik
stanichnik ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 20:34, ред.
Наша мега-звезда и супер-профессионал Саша Кокорин сполна отработал свои бешеные гонорары в Спартаке. А до этого в Динамо Паша Погребняк, тоже профессионал с большой буквы, в английской Премьер-Лиге свой высокий статус подтвердил, за два года - восемь полноценных игр в составе москвичей и по голу в каждом сезоне, зато получка или зарплата(кому, как больше нравится) три миллиона шестьсот тысяч за весь контракт. А по факту 450 тысяч зелёных за игру. Вот такая у нас сдельщина!(( Ибрагимович в Милане наверное прослезился от досады и горькой обиды от несправедливости в сравнении зарплпт в РПЛ и Серии А. Кстати в том же Милане принята система бонусного премиального поощрения за спортивные достижения против которой выступает "прогрессивный" Сайманов.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 19:29
Обид нет абсолютно.
Есть сдельщина , есть оклад, есть стаж, есть заслуги , все как в жизни. Если команда проиграла , то не всегда виноваты буквально все игроки, тут и тренер мог ошибиться. Что же им за это мизер платить??? Или наоборот выиграли : кто лучше отыграл , кто то хуже, кого то заменили, а кто то лечится, им всем премию или как??? Дебютанту и старожилу изначально дают разные деньги и это нормально. А премию как делить??? Я понимаю , когда премию выплачивают по итогам сезона, а за работу , которую игрок должен выполнять добросовестно он получает зарплату.....и чаще всего не маленькую.
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 17:54
Брат, там в статье написано, что при высоких зарплатах у профессионалов нечего платить премиальные, это Leha, да в принципе и я полностью поддерживаю, просто хочу добавить, что если убрать высокие зарплаты и ввести премиальные (профессионализм наших футболистов внушает некоторые сомнения) по результатам - ты похоже тоже на данность эту опираешься. Похоже, вы просто не поняли друг друга.
stanichnik
stanichnik ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 16:37, ред.
Извини, если обидел! Я уважаю твоё мнение, хоть оно и идёт в разрез с моим. Деньги нужно зарабатывать , а не получать.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 16:22
Прочитай статью еще раз . Там же все разжевано. Не согласен ??? Возрази Сайманову. Попробуй обосновать. А я просто с ним согласился и мнение не поменяю.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 16:14, ред.
А не знаю, "выплачивать премиальные футболистам, которые профессионально делают свою работу неправильно". Так кто из нашил футболистов профессионально сделал свою работу в последних еврокубковых баталиях? Российский менталитет- "зачем рвать жилы, если все равно получишь те же деньги" работает на ура. Возможно лучше действительно вернуть маленькую зарплату и опираться на премиальные - выиграли матч - получите, заработали за попадание в еврокубки - получите процент от дохода клуба, прошли в следующую стадию - получите процент от большего дохода клуба. Может тогда поймут, что на поле надо выходить не только номер отбывать. Перед глазами пример "Ростова" в 2016-2017 году, где по слухам премиальные от еврокубков как-то значительно отражались на доходах футболистах. И тогда мы получили проход групповую стадию с вышибанием "Аякса" и победу над "Баварией". Так что стоит задуматься.
Ironigor
Ironigor ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 16:13
Самое главное не перекормить мишку !!! И ездить не захочет и в спячку уйдёт!!!
stanichnik
stanichnik ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 16:03
В чём же он прав? Только хороший стимул заставляет всех добиваться высоких результатов. Даже мишка в цирке, и тот за конфетку, на мотоцикле ездит. А иначе будет, как в Динамо в четырнадцатом году, там тоже профессиональные футболисты получали хорошие деньги....
Ternan
Ternan
вчера в 15:48
Похоже в РПЛ в полку адекватных руководителей прибыло =)
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:41
Конечно хочется в это верить, если это так !!!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 15:17
Пожалуй Сайманов прав.
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