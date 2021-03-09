Сайманов: «Премиальные футболистам — это прошлый век»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов поделился мнением о том, стоит ли футболистам выплачивать премиальные.

Футбол — это профессиональный спорт, люди получают хорошие деньги, никто же не играет за маленькую зарплату. Выплачивать премиальные за то, что люди профессионально делают свою работу, неправильно. Если мы попали в еврокубки, заработали для клуба деньги, тогда, конечно, раздадим премиальные. Условно, в 2017 году мы выиграли у «Анжи» со счётом 6:0. Помню, тогда мы заняли 10-е место, но за пять туров до конца могли попасть в переходные матчи. Ну и за что мы бы платили премиальные? Это всё идёт из советских времён, пережитки прошлого: раньше зарплаты были маленькие, им дарили норковые шапки, дублёнки, машины, квартиры. Сейчас же есть контракты, все получают приличные деньги.

Что касается попадания в еврокубки, то это всегда является нашей целью. Мы и чемпионство хотим выиграть! Другое дело – получится или нет. Мы же раньше не могли участвовать в еврокубках из-за бана, разгребали непростую финансовую ситуацию. А с этого года, если по спортивному принципу выходим, будем участвовать.