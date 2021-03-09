«Спартак» собирается оспорить желтую карточку Жиго

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вчера, 15:32

Директор «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов заявил, что московский клуб намерен обратиться в РФС с просьбой отменить желтую карточку защитника , полученную в матче 21-го тура РПЛ против «Краснодара» (6:1).

Предупреждение стало для Жиго четвертым в чемпионате, поэтому он пропустит матч 22-го тура с «Динамо» из-за автоматической дисквалификации.