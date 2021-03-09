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«Спартак» собирается оспорить желтую карточку Жиго

вчера, 15:32

Директор «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов заявил, что московский клуб намерен обратиться в РФС с просьбой отменить желтую карточку защитника Самуэля Жиго, полученную в матче 21-го тура РПЛ против «Краснодара» (6:1).

Предупреждение стало для Жиго четвертым в чемпионате, поэтому он пропустит матч 22-го тура с «Динамо» из-за автоматической дисквалификации.

Клуб планирует обратиться в ЭСК с просьбой рассмотреть эпизод с получением желтой карточки Самуэлем Жиго.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:43
В этом ЭСК каждый второй ИКСперт из спартаковцев. Сделают всё в лучшем виде. Карточки Жиго спишет перед каким нить слабаком вроде Арсенала...
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
вчера в 16:34
В Российский Фотошопный Союз? Не смешите мои тапки.
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:58
Мобилизация к игре с Динамо. Это показатель того что бояться. Тут 6:1 не светит. Как бы конфуз не вышел!!! Всем добра !!!
makkie
makkie
вчера в 15:42
Бесполезно, оставят в силе.
В РФС кудесники Фотошопа и двойных стандартов работают - какая тут справедливость?)
С Динамо сыграет Кутепов.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:41
Снова жалуются на жизнь, пытаются заставить арбитров, чтобы на их действия не обращали внимания или им можно всё.
mihaluch
mihaluch
вчера в 15:37
Три не оспаривали а четвёртая решающая.
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