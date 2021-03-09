«Спартак» собирается оспорить желтую карточку Жиго

Директор «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов заявил, что московский клуб намерен обратиться в РФС с просьбой отменить желтую карточку защитника Самуэля Жиго, полученную в матче 21-го тура РПЛ против «Краснодара» (6:1).
Предупреждение стало для Жиго четвертым в чемпионате, поэтому он пропустит матч 22-го тура с «Динамо» из-за автоматической дисквалификации.
Клуб планирует обратиться в ЭСК с просьбой рассмотреть эпизод с получением желтой карточки Самуэлем Жиго.
В РФС кудесники Фотошопа и двойных стандартов работают - какая тут справедливость?)
С Динамо сыграет Кутепов.
В РФС кудесники Фотошопа и двойных стандартов работают - какая тут справедливость?)
С Динамо сыграет Кутепов.