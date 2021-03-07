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Болельщики «Рейнджерс» потроллили фанатов «Селтика»

07 марта 2021, 18:02
Данди ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Данди Юнайтед0 : 0Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)СелтикМатч завершен

Сегодня «Рейнджерс» досрочно стал чемпионом Шотландии.

Клуб из Глазго впервые с сезона-2010/2011 стал чемпионом страны, прервав чемпионскую серию «Селтика», побеждавшего 9 раз подряд

Болельщики «Рейнджерс» воспользовались случаем, чтобы потроллить своих извечных оппонентов. Фанаты наняли самолет, который пролетел над стадионом «Данди Юнайтед», где «Селтик» сегодня сыграл вничью. Именно благодаря этому результату чемпионская гонка была завершена.

К самолету был прикреплён баннер с надписью: «Теперь вы нас видите?»

Болельщики «Рейнджерс» потроллили фанатов «Селтика»

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ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
07 марта в 20:58
Извечная бойня.
asraeil
asraeil
07 марта в 19:10
Ну тролить много ума не надо
КЭТиК
КЭТиК
07 марта в 19:08
В Шотландии многое решают деньги.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
07 марта в 18:52
Серьёзная акция, запоминающаяся.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
07 марта в 18:45
Тролинг удался!
Wolverhampton
Wolverhampton
07 марта в 18:23
Уважуха таким фанатам!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
07 марта в 18:16
Знатно получилось...
David Young
David Young ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
07 марта в 18:10
Вам были возвращены 600 очков, приносим извинения.
STVA 1
STVA 1
07 марта в 18:09
Конечно... 9 лет не были
beefs
beefs
07 марта в 18:04
вот это болелы..
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