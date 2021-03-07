Болельщики «Рейнджерс» потроллили фанатов «Селтика»

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07 марта 2021, 18:02

Сегодня «Рейнджерс» досрочно стал чемпионом Шотландии.

Клуб из Глазго впервые с сезона-2010/2011 стал чемпионом страны, прервав чемпионскую серию «Селтика», побеждавшего 9 раз подряд

Болельщики «Рейнджерс» воспользовались случаем, чтобы потроллить своих извечных оппонентов. Фанаты наняли самолет, который пролетел над стадионом «Данди Юнайтед», где «Селтик» сегодня сыграл вничью. Именно благодаря этому результату чемпионская гонка была завершена.

К самолету был прикреплён баннер с надписью: «Теперь вы нас видите?»