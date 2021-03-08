«В РПЛ новый папа!» «Рубин» представил ролик со Слуцким в честь 8 Марта

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08 марта 2021, 13:36

Футболисты и главный тренер казанского «Рубина» снялись в необычном видеоролике, приуроченному к 8 Марта.

«В РПЛ НОВЫЙ ПАПА!

Леонид Слуцкий и его коллектив поздравляют милых дам с праздником!

Желаем вам тепла, уюта, настоящего счастья и весеннего настроения. Любите и будьте любимыми!

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Вы — украшение наших трибун! Ждем вас на матче нашей команды!» — говорится в анонсе видео, опубликованном на официальном ютуб-канале «Рубина».

Это видео является отсылкой к заставке сериала Паоло Соррентино «Молодой папа».