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«В РПЛ новый папа!» «Рубин» представил ролик со Слуцким в честь 8 Марта

08 марта 2021, 13:36

Футболисты и главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий снялись в необычном видеоролике, приуроченному к 8 Марта.

«В РПЛ НОВЫЙ ПАПА!

Леонид Слуцкий и его коллектив поздравляют милых дам с праздником!

Желаем вам тепла, уюта, настоящего счастья и весеннего настроения. Любите и будьте любимыми!

Вы — украшение наших трибун! Ждем вас на матче нашей команды!» — говорится в анонсе видео, опубликованном на официальном ютуб-канале «Рубина».

Это видео является отсылкой к заставке сериала Паоло Соррентино «Молодой папа».

Сегодня, 8 марта, «Рубин» встретится с «Зенитом» в рамках РПЛ.

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL
08 марта в 18:51
Молодцы, отличная работа.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
08 марта в 15:09
Больше нечем заняться?
dzvinka
dzvinka
08 марта в 15:01
вот это прикольно сделали, зачет
David Young
David Young
08 марта в 14:14
От себя лично пожеланию представительницам прекрасного пола (играющим в Конкурсе Прогнозов) больших успехов в этом месяце и следующих.
gwynb1eidd
gwynb1eidd
08 марта в 14:08
Рубин красавцы, в ЦСКА Слуцкому так развернуться в информационном пространстве не давали конечно...

З.Ы. Надеюсь сегодня Рубин обыграет Зенит! Хочется интриги в чемпионате! Тем более Зенит на чемпионство в этом году точно не наиграл...
Leha-ha50
Leha-ha50
08 марта в 14:07, ред.
Леонид как всегда оригинален.
shlomo
shlomo
08 марта в 14:00
Хочется поздравить наших подруг на Соккере!!!!....

С праздником весны, очарования, красоты и женственности!.....пусть каждый день будет таким, как этот: наполнен улыбками, восхищением, любовью, заботой и радостью.....будьте счастливы, ощущая себя женщинами, принцессами, королевами......с 8 Марта, милые дамы!

Пи.Си. ....футбольную составляющую в этот день пропущу..:)))
Leha-ha50
Leha-ha50
08 марта в 13:57, ред.
Остается только присоединиться к поздравлениям.
Всех дам с праздником.
Ironigor
Ironigor
08 марта в 13:54
Лёня где бы и в каком клубе не работал он всегда найдёт общие точки соприкосновения с игроками. У него свой новый для нас точно метод работы в клубе, и это у него пока получается с успехом !!! Он делает коллектив игроков в действительно сплоченную Команду!!! Удачи тебе Лёня, ты настоящий Мужчина!!! И я хочу присоединиться к поздравляю наших Мам сестер жён подруг с Праздником 8 Марта!!! БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ, ЛЮБВИ И ДОЛГИХ ЛЕТ !!! ВСЕМ ДОБРА !!!
shlomo
shlomo
08 марта в 13:49
Стоит только поблагодарить и соответственно присоединиться к поздравлению!!!!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
08 марта в 13:41
Присоединяюсь к стильному поздравлению от "Рубина" и от Леонида Слуцкого. Всех футбольных фанаток, болельщиц и девушек, занимающимся футболом, а также всех милых дам, кто это прочитал с 8 марта!
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