«В РПЛ новый папа!» «Рубин» представил ролик со Слуцким в честь 8 Марта

Футболисты и главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий снялись в необычном видеоролике, приуроченному к 8 Марта.
«В РПЛ НОВЫЙ ПАПА!
Леонид Слуцкий и его коллектив поздравляют милых дам с праздником!
Желаем вам тепла, уюта, настоящего счастья и весеннего настроения. Любите и будьте любимыми!
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Вы — украшение наших трибун! Ждем вас на матче нашей команды!» — говорится в анонсе видео, опубликованном на официальном ютуб-канале «Рубина».
Это видео является отсылкой к заставке сериала Паоло Соррентино «Молодой папа».
Сегодня, 8 марта, «Рубин» встретится с «Зенитом» в рамках РПЛ.