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Куман: «Если бы мы выиграли первый тайм, второй был бы совсем другим»

сегодня, 02:01
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман подвёл итоги ответного матча с «Пари Сен-Жермен» (1:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов и прокомментировал вылет своей команды из турнира по сумме двух встреч.

Да, мы вылетели, и это то, что имеет значение в этом виде спорта. Но мы покидаем турнир с положительными ощущениями. У нас были возможности очень сильно усложнить задачу сопернику.

В первом тайме мы были лучшей командой, очень рискуя в обороне с персональной опекой. На самом деле мы заслуживали большего за свои усилия. К перерыву счёт как минимум должен был быть 2:1. Если бы мы выиграли первый тайм, то вторая половина встречи была бы совсем другой.

Мы приложили огромные усилия и заслуживали большего, возможно, дело в удаче. Их вратарь был лучшим игроком матча. Мы имели шансы, но не воспользовались ими.

Мы совсем по-другому покидаем эту Лигу чемпионов в сравнении с прошлым сезоном. В этот раз мы достигли своего уровня, и это путь, по которому мы должны идти. Конечно, нам грустно, но впечатление, которое мы оставили после этого матча — очень важно.

Лео [Месси] в течение какого-то времени видел, что команда улучшается благодаря всем внесённым нами изменениям. В частности, у нас есть очень одарённые молодые футболисты. У нас впереди большое будущее. У Лео не должно быть никаких сомнений в будущем, которое ждёт эту команду.

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Все комментарии
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 03:39
Если бы да кабы но не выиграли. Куману пора уходить
Сантус
Сантус
сегодня в 02:51
Даже как то неудобно Куману напоминать поговорку про бабушку....)
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 02:14
Надо учитывать , что ПСЖ не очень то упирался. Да и моменты надо использовать. Дембеле продолжает тянуть одеяло на себя, гробя перспективные атаке на корню. Ну , а в целом было понятно , что шансов у Барселоны мизер, так и случилось. Хорошо хоть не ударили в грязь лицом и вполне достойно провели матч. Вот только все было потеряно еще в домашнем матче.
ПСЖ с победой , Барселона - до лучших дней.
Всем здоровья.
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