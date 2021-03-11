Куман: «Если бы мы выиграли первый тайм, второй был бы совсем другим»

Главный тренер «Барселоны» подвёл итоги ответного матча с «Пари Сен-Жермен» (1:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов и прокомментировал вылет своей команды из турнира по сумме двух встреч.

Да, мы вылетели, и это то, что имеет значение в этом виде спорта. Но мы покидаем турнир с положительными ощущениями. У нас были возможности очень сильно усложнить задачу сопернику.

В первом тайме мы были лучшей командой, очень рискуя в обороне с персональной опекой. На самом деле мы заслуживали большего за свои усилия. К перерыву счёт как минимум должен был быть 2:1. Если бы мы выиграли первый тайм, то вторая половина встречи была бы совсем другой.

Мы приложили огромные усилия и заслуживали большего, возможно, дело в удаче. Их вратарь был лучшим игроком матча. Мы имели шансы, но не воспользовались ими.

Мы совсем по-другому покидаем эту Лигу чемпионов в сравнении с прошлым сезоном. В этот раз мы достигли своего уровня, и это путь, по которому мы должны идти. Конечно, нам грустно, но впечатление, которое мы оставили после этого матча — очень важно.

Лео [Месси] в течение какого-то времени видел, что команда улучшается благодаря всем внесённым нами изменениям. В частности, у нас есть очень одарённые молодые футболисты. У нас впереди большое будущее. У Лео не должно быть никаких сомнений в будущем, которое ждёт эту команду.