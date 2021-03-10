ГлавнаяНовости

Деулофеу признался, что у него были предложения из России

вчера, 16:22

Нападающий «Удинезе» Жерар Деулофеу признался, что у него были предложения из России.

Много ли было вариантов до перехода в «Удинезе»? Прилично, да. Но многих смущала моя травма. И это нормально: тогда я не тренировался с командой и понимал опасения клубов. Самый серьезный интерес проявил «Удинезе». После этого мы посоветовались с семьей, агентом и решили, что это отличный вариант. Было рискованно переходить травмированным туда, где могли быть проблемы с игровой практикой. Из-за этого реабилитация и набор формы могли сильно растянуться по времени. Мне этого не хотелось.

Какие клубы? Их было много. Звали клубы из Италии, Испании. Из России, кстати, тоже.

Был ли «Локомотив»? Я бы не хотел называть клубы. Просто остановимся на том, что вариант в России был.

Рассматриваю ли переезд в Россию? Нет ничего невозможного. Но я живу настоящим, а не будущим. Сейчас я в «Удинезе» и даже не представляю, что будет дальше.

Все новости
Клопп: «„Ливерпулю“ пришлось забыть о результатах АПЛ перед игрой в ЛЧ»
Сегодня, 04:22 Комментарии1
Лапорта: «„Барселона“ заслуживала пройти ПСЖ»
Сегодня, 03:57 Комментарии3
Почеттино: «В первом тайме ПСЖ было очень нелегко»
Сегодня, 03:45 Комментарии1
Нагельсманн: «„Лейпциг“ был недостаточно хорош в поединке с „Ливерпулем“»
Сегодня, 03:02 Комментарии1
Пике: «Горжусь командой и одноклубниками»
Сегодня, 02:29 Комментарии1
Куман: «Если бы мы выиграли первый тайм, второй был бы совсем другим»
Сегодня, 02:01 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:12
Много ли у нас в лиге испанцев ??
И не надо...
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 20:37
Вместо Дзюбы не помешал бы, если продадим Дриусси.
112910415
112910415
вчера в 20:03
сейчас бы с самим Дзюбой взаимодействовал !
Олег Гутченко 2
Олег Гутченко 2
вчера в 18:21
Скорей всего приглашал Спартак.
Бубнин
Бубнин
вчера в 17:23
"Ничего невозможного нет - ПАО "Газпром."
cska1948
cska1948
вчера в 17:05
Деулофеу признался, что у него были предложения из России
--------------------------
Не выдержал пыток - раскололся!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 17:01
Наверняка зенит.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 16:45
признался co стадом😃
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:23
Надо было ехать когда звали,больше не позовут!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100