Деулофеу признался, что у него были предложения из России

Нападающий «Удинезе» признался, что у него были предложения из России.

Много ли было вариантов до перехода в «Удинезе»? Прилично, да. Но многих смущала моя травма. И это нормально: тогда я не тренировался с командой и понимал опасения клубов. Самый серьезный интерес проявил «Удинезе». После этого мы посоветовались с семьей, агентом и решили, что это отличный вариант. Было рискованно переходить травмированным туда, где могли быть проблемы с игровой практикой. Из-за этого реабилитация и набор формы могли сильно растянуться по времени. Мне этого не хотелось.

Какие клубы? Их было много. Звали клубы из Италии, Испании. Из России, кстати, тоже.

Был ли «Локомотив»? Я бы не хотел называть клубы. Просто остановимся на том, что вариант в России был.

Рассматриваю ли переезд в Россию? Нет ничего невозможного. Но я живу настоящим, а не будущим. Сейчас я в «Удинезе» и даже не представляю, что будет дальше.