Амброзини: «Продление контракта с Доннаруммой необходимо, это приоритет»

Бывший футболист «Милана» Массимо Амброзини считает, что «россонери» обязаны продлить контракт с голкипером Джанлуиджи Доннаруммой.
Продление контракта с Доннаруммой необходимо, это приоритет. Джиджи принес «Милану» несколько очков в этом сезоне. Найти возможную замену будет очень сложно.
Проблема в том, что в ближайшем окружении нет игроков такого класса. Я бы сделал все что угодно, чтобы он продлил контракт с клубом.
В итоге клуб ни продать его не может, чтобы получить прибыль, ни отпустить свободным агентом, потому что вложено уже очень много. Если игроку важны деньги, то пусть уже уходит к шейхам и там торгуется. А клуб и без него прекрасно проживет.
Он даже чисто по-человечески не пытается какую-то прибыль сделать «Милану», подписав контракт для трансфера. Как тот же Миранчук сделал и выбил для родного клуба 10 миллионов.
В итоге клуб ни продать его не может, чтобы получить прибыль, ни отпустить свободным агентом, потому что вложено уже очень много. Если игроку важны деньги, то пусть уже уходит к шейхам и там торгуется. А клуб и без него прекрасно проживет.
Он даже чисто по-человечески не пытается какую-то прибыль сделать «Милану», подписав контракт для трансфера. Как тот же Миранчук сделал и выбил для родного клуба 10 миллионов.