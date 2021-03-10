Амброзини: «Продление контракта с Доннаруммой необходимо, это приоритет»

Бывший футболист «Милана» считает, что «россонери» обязаны продлить контракт с голкипером .

Продление контракта с Доннаруммой необходимо, это приоритет. Джиджи принес «Милану» несколько очков в этом сезоне. Найти возможную замену будет очень сложно.

Проблема в том, что в ближайшем окружении нет игроков такого класса. Я бы сделал все что угодно, чтобы он продлил контракт с клубом.