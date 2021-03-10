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Амброзини: «Продление контракта с Доннаруммой необходимо, это приоритет»

вчера, 15:26

Бывший футболист «Милана» Массимо Амброзини считает, что «россонери» обязаны продлить контракт с голкипером Джанлуиджи Доннаруммой.

Продление контракта с Доннаруммой необходимо, это приоритет. Джиджи принес «Милану» несколько очков в этом сезоне. Найти возможную замену будет очень сложно.

Проблема в том, что в ближайшем окружении нет игроков такого класса. Я бы сделал все что угодно, чтобы он продлил контракт с клубом.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 17:55
Продайте хорошо, больше наваритесь,а вратарь он так себе
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:11
Дайте денег,он и останется!
Вoлхв
Вoлхв
вчера в 16:05
Ну если не продлят контракт, то на него спрос у других клубов будет...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 16:04
С финансовыми запросами вратаря трудно согласиться.
Ozabot
Ozabot
вчера в 15:59
Так если бы он подписал на лет 5-6, тогда какой вопрос? И 10 миллионов бы платили. А так Райола хочет контракт только на год-два, чтобы потом снова просить прибавку, шантажировать и грозить уходом. Не первый раз же так делает.
В итоге клуб ни продать его не может, чтобы получить прибыль, ни отпустить свободным агентом, потому что вложено уже очень много. Если игроку важны деньги, то пусть уже уходит к шейхам и там торгуется. А клуб и без него прекрасно проживет.
Он даже чисто по-человечески не пытается какую-то прибыль сделать «Милану», подписав контракт для трансфера. Как тот же Миранчук сделал и выбил для родного клуба 10 миллионов.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 15:55
Нечего его закармливать деньгами.
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:37
Все упирается в деньги
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