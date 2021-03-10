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Дель Пьеро: «Роналду подставил „Ювентус“? Да, но не только один он»

вчера, 14:04
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)3 : 2Логотип футбольный клуб ПортуПортуЗакончился в доп. время

Легенда итальянского футбола Алессандро Дель Пьеро прокомментировал вылет «Ювентуса» от «Порту» из Лиги чемпионов по итогам двух матчей 1/8 финала.

Роналду подставил «Ювентус»? Да, но не только один он. Криштиану очень ответственный футболист, он является лидером команды. Но команда состоит не только из одного футболиста. «Юве» играл больше часа с преимуществом, за это время можно было создать множество моментов.

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Все комментарии
Estiva
Estiva ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 22:33
Это просто был не день Роналду. Всё же именно у него не получалось вчера вообще ничего. Его вина определённо большая, но виноват не он один, а ещё Пирло, который не был решителен, и оставил нулевого Роналду на поле.
mavros_7171
mavros_7171
вчера в 21:17
Когда Кристина забивает все хвалят.как облажался всё он не виноват.его пора в китай на пенсию.
juvenale
juvenale
вчера в 18:33, ред.
так моменты были...один днората три имел,квадрадо в перекладину попал,португалец тоже зафэйлил
Beka_byaka
Beka_byaka
вчера в 18:27, ред.
Футбол это спорт, в спорте не бывает двух победителей!!

Винить Роналду?? )) Да вы радуйтесь что он имея столько денег, огромную популярность, ещё как-то находит силы и мотивацию, в свои 36 лет бегать, забивать, тренироваться....

Многие псевдозвездочки заработав немного денег, при первойже возможности заканчивают карьеру не успев начать.

У Ювентуса очень много было моментов, но команде не повезло. Не лучшую свою игру они показывают. Порту намного мотивирован и вот результат.
112910415
112910415
вчера в 17:39
это жизнь, всякое бывает
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 17:18
Подстава, однако!
entrepreneour
entrepreneour ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 16:48
    Rosomahа
    Rosomahа
    вчера в 16:16
      Legend 6
      Legend 6
      вчера в 15:42
        Bom Bom
        Bom Bom
        вчера в 15:37
        Сандро по делу говорит. Виновные есть на всех уровнях.
        ilyafrom
        ilyafrom
        вчера в 14:49
        Ну раз виноват не только Роналду, но и другие, тогда не нужно хвалить только его, когда Ювентус выигрывает
        Юрий Сенатов 1
        Юрий Сенатов 1
        вчера в 14:41
        Не понял, причём здесь Роналду. Он все сезоны в "Ювентусе" ТАК играет и никогда к нему никаких претензий не было. Или дель Пьеро хочет, чтобы португалец в его возрасте больше двигался и финтил... ? Выше головы не прыгнешь и физику не обманешь. Последнее: почему многие решили, что итальянцы играли плохо ? Извините, португальцы тоже не лыком шиты и умеют играть в футбол. Девять полевых ? Кто не знает - защищаться в меньшинстве всегда легче. а в большинстве атаковать труднее. Именно потому, что у соперника на одного игрока меньше. Счёт на табло, и это главное.
        sv_1969
        sv_1969
        вчера в 14:38
        Главные слова, что играет не один человек
        ЮЗИК
        ЮЗИК
        вчера в 14:34
        Сандро виднее,он знает о чём говорит
        Ironigor
        Ironigor
        вчера в 14:15
        У Юве сейчас отсутствует дух КОМАНДЫ, его НЕТ!!! И в этом виноваты руководство клуба и тренер и больше никто!!! Игроки здесь очень малую роль играют. Конечно же все болельщики ждали от команды только победу . Но в том что команда играет так как играет, виноваты только руководство. Рыба гниёт с головы. И не надо искать виноваты в игроках !!! Удачи Юве!!! Всем добра!!!
        Leha-ha50
        Leha-ha50
        вчера в 14:14
        Глупо валить все на одного игрока. В поражении виноваты все, играет команда , а не один человек. Это все же не теннис. У Юве было достаточно моментов чтобы не проиграть, особенно в начале матча. Да и потом при игре в большинстве надо было бережнее относится к голевым моментам. Претензии можно предъявить к любой линии : и к защите, и к средней линии , и к атаке . Но и не стоит умолять достоинства соперника. Порту бились до конца и вполне заслужили выход в следующий этап.
        Кто то должен был проиграть в этом противостоянии...и это оказался Ювентус.
        Всем здоровья.
        Alex12357
        Alex12357
        вчера в 14:09
        Это футбол,не всегда деньги играют большую роль,рад что Ювентус вылетел ,вернее игроков жаль всех кроме Рабью и Роналду -два бездаря в Ювентусе!
        Дмитрий Климович 3
        Дмитрий Климович 3
        вчера в 14:05
        Вся команда была не на высоте!
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