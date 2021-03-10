Дель Пьеро: «Роналду подставил „Ювентус“? Да, но не только один он»

Легенда итальянского футбола прокомментировал вылет «Ювентуса» от «Порту» из Лиги чемпионов по итогам двух матчей 1/8 финала.

Роналду подставил «Ювентус»? Да, но не только один он. Криштиану очень ответственный футболист, он является лидером команды. Но команда состоит не только из одного футболиста. «Юве» играл больше часа с преимуществом, за это время можно было создать множество моментов.