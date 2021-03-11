Гризманн: «В следующем году мы постараемся выиграть Лигу чемпионов»

Нападающий «Барселоны» дал комментарий после ответного матча с «Пари Сен-Жермен» (1:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов и вылета своей команды из турнира по сумме двух встреч.

Очень жаль. Я бы сказал, что у нас было четыре явных возможности забить плюс пенальти. Если вы не используете их, то дальше вам будет сложнее. Тем не менее этот матч был совсем другим, в отличие от первой встречи.

В конце концов камбэка не случилось, но мы отдали всё, что могли. Верно и то, что Кейлор [Навас] провёл отличный матч, поздравляю его.

Время поднять головы и обрести уверенность, учитывая то, как мы играли. Нам нужно продолжать прогрессировать перед новым сезоном. Я не думаю, что мы заслуживали такого раннего вылета, но в следующем году мы постараемся выиграть этот турнир.