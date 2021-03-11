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Гризманн: «В следующем году мы постараемся выиграть Лигу чемпионов»

сегодня, 01:41
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн дал комментарий после ответного матча с «Пари Сен-Жермен» (1:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов и вылета своей команды из турнира по сумме двух встреч.

Очень жаль. Я бы сказал, что у нас было четыре явных возможности забить плюс пенальти. Если вы не используете их, то дальше вам будет сложнее. Тем не менее этот матч был совсем другим, в отличие от первой встречи.

В конце концов камбэка не случилось, но мы отдали всё, что могли. Верно и то, что Кейлор [Навас] провёл отличный матч, поздравляю его.

Время поднять головы и обрести уверенность, учитывая то, как мы играли. Нам нужно продолжать прогрессировать перед новым сезоном. Я не думаю, что мы заслуживали такого раннего вылета, но в следующем году мы постараемся выиграть этот турнир.

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Все комментарии
Qatar Airways
Qatar Airways
сегодня в 03:02
С такой игрой ты в следующем году в воронежском Факеле будешь играть и пытаться пробиться на Канделаки-кап.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 01:54
Дежурные слова.
dimagas2
dimagas2
сегодня в 01:53
Наверно думает об уходе)))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:44
А с какой командой он почему то не сказал???
da da da
da da da
сегодня в 01:43
Гризманна можно обратно в Атлетко продать миллионов за 30,в след году выиграет чемп с Атлетко))
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