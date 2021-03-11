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В «Ювентусе» планируется перестройка и чистка состава

сегодня, 13:55

По данным источника, «Ювентус» планирует устроить чистку состава и перестройку команды.

Сообщается, что полузащитник Уэстон МакКенни, нападающий Федерико Кьеза, вратарь Войцех Щесны и защитник Матийс де Лигт станут основой нового проекта.

В ближайшее время туринский клуб обсудит будущее с форвардом Криштиану Роналду, контракт которого истекает летом 2022 года.

Также отмечается, что полузащитник Аарон Рэмзи, вероятнее всего, покинет клуб.

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Все комментарии
Beka_byaka
Beka_byaka ответ juvenale (раскрыть)
сегодня в 23:42, ред.
Я о том же. Когда выхода уже нет, когда уже и денег нет в любом случае начинают искать у себя. Почему нельзя было этот процесс сделать незаметным, подменять, вливать, наигрывать да хоть сколько хочешь терминов подбирай. Но можно было постепенно сделать это. И не былобы больших трат, и небылобы игрового спада.
А то как получается, надо както играть чутли не каждые 3 дня, а состав из стариков.... и дожили до реконструкции, со всеми вытекающими обстоятельствами. По любому хоть накупить себе всех топ игроков нужно минимум два года чтобы заиграть на высшем уровне.
ХУБУЛ
ХУБУЛ
сегодня в 22:23
Самое лучшее, что было с Ювентусем за последние десять лет это Аллегри и то не уберегли, а теперь всякими чистками шмистками пускай занимаются. И без нового Аллегри думаю всё это не особо поможет.
Павел Якунин
Павел Якунин ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
сегодня в 21:36
Мне кажется, Калусевски неплох, да и Квадрадо рано списывать, играет прилично.
Илья Пыркин
Илья Пыркин
сегодня в 21:32
Кокорина и Дзюбу в атаку купить, к Роналду, будет трезубец мощной атаки. В ворота Акинфеева, в полузащиту Пирло вернуть как игрока, думаю будет лучше играть чем тренировать!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
сегодня в 21:26
Пусть КР продают!
112910415
112910415
сегодня в 19:45
тянуть с этим, пожалуй, не надо
Иван Тасминский
Иван Тасминский ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
сегодня в 19:45
Ну кипер на стенку надеялся, поэтому не взял штрафной, он думал на выходе мяч, либо дальний угол крыть.
Naherger
Naherger
сегодня в 19:27
Судя по следующим новостям с Юве, они собираются расстаться с одним шлаком, и набрать другой. Типа ляказета и агуэро
mavros_7171
mavros_7171
сегодня в 19:21
Пока Кристина играет не видать Лч.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 19:06
Чистка явно напрашивается, а вот как она пройдет, узнаем в следующее ТО.
Том Хеннинг Эвребе
Том Хеннинг Эвребе ответ Lucky luciano (раскрыть)
сегодня в 19:00
Ну и что? Даже при топорной 3-5-2, он делает главное-берет титулы. В Юве-скудетто, в Челси взял АПЛ, в Интере тоже близок к нему. А это в нынешнем футболе самое главное.
djaich
djaich ответ Lucky luciano (раскрыть)
сегодня в 18:36
Комментарий ни о чем. Вышел и выиграл исключительно за счет защитной линии, созданной Конте, которая тогда в плей-офф от, к примеру, Порту или Лиона больше одного мяча за пару матчей бы не пропустила. А теперь ответь кто из игроков Ювентуса стал настоящей звездой за время Аллегри?
Медив
Медив ответ juvenale (раскрыть)
сегодня в 18:34
Может и будет, а может и нет. Все равно не красиво
juvenale
juvenale ответ Медив (раскрыть)
сегодня в 18:30
ну был как-то у Юве в кармане Пьязон,но лондонцы перебили его с зп 1 000 000 ))и где в итоге он сейчас))этого илинга никто и не вспомнит через год-два,будет в аренде в какой Специи)))а Мусила да, талант
Lucky luciano
Lucky luciano ответ djaich (раскрыть)
сегодня в 18:29
Аллегри на багаже Конте хахахах да Конте никто по сравнению с Аллегри)))Аллегри два разных состава в финал ЛЧ вывел и тут нет заслуги Конте,Аллегри выиграл кроме скудо еще и 4 кубка Италии,что Контекс так и не смог.Аллегри мог спокойно менять схемы и находить для игроков лучшие позиции,контекс умеет юзать только 3-5-2,что в Европе приводит к провалам
Медив
Медив ответ juvenale (раскрыть)
сегодня в 18:27
Ну для этого надо интересоваться не только основой клуба, но и академией
djaich
djaich
сегодня в 18:25
В принципе, бессмысленно сейчас проводить кардинальную чистку и покупать за огромные деньги игроков почти на все позиции. Здесь вопрос в тренере. Только при Конте в Ювентусе появлялись резко прогрессирующие игроки, не считая созданной им великой защитной линии Барцальи-Бонуччи-Кьеллини, как то Видаль или Погба, появилась вторая молодость у Пирло, заново раскрылся лавочник МС Тевес и заиграл как никогда ранее. И Аллегри, и Сарри добивались успехов исключительно за счет оставленного багажа Конте и ни один из игроков, приобретенных за годы после Антохи, за время пребывания их на тренерском посту не стал звездой европейского футбола. Либо ждите финансовых проблем в Интере и тогда переманивайте Антоху обратно, либо перекупайте его контракт, а это будет очень дорого, либо оставляйте Андреа на второй год, так как он, похоже, пытается работать с молодежью и, возможно, у него и получится стать большим тренером, но тратить сейчас огромные деньги под Пирло есть слишком большой риск.
juvenale
juvenale ответ Медив (раскрыть)
сегодня в 18:25
я просто не в крусе,а что Юве у вас какого-то илинга переманил
Медив
Медив ответ juvenale (раскрыть)
сегодня в 18:24
Ну а как это называется? 16 летний игрок в один день решил покинуть Челси и думает, а не пойти ли мне тогда в Юве...
Нет, это скауты Юве сидят на ушах родителей игрока и говорят, мы вам сходу дадим кучу бабла, только не подписывайте профессиональный контракт с Челси
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
сегодня в 18:23
да не будет там ни каких очисток, Роналду им нужен как БОГ, там столько ден6ег замешено, проиграли тут проиграли там, а Роналду БОГ))
juvenale
juvenale ответ Медив (раскрыть)
сегодня в 18:22
ты вроде написал,что Юве переманивает)
juvenale
juvenale ответ Beka_byaka (раскрыть)
сегодня в 18:21
и в каком клубе играют воспитанники))тем более в топ клубе)))ты думаешь Ювентус согласится на 5 лет остаться без трофеев и возможно даже без попадания в лч и выращивать молодежь?и где гарантия,что они станут топ игроками?у юве в молодежке нету таких талантов
Медив
Медив ответ juvenale (раскрыть)
сегодня в 18:20
Так их честно купили. Я говорю про переманивание андеров до того, как они подписали контракт. Конкретно про Илинга-младшего. Ну и про Мусиалу, которого переманила Бавария. Я не против, когда покупают игроков Челси. Но именно покупают, а не уводят без компенсации человека, в которого с шести лет вкладывал клуб.
juvenale
juvenale ответ Alex Shemvu (раскрыть)
сегодня в 18:19
все эти летчики,игроки своих сборных и далеко не последних
juvenale
juvenale ответ Медив (раскрыть)
сегодня в 18:02
и талантливый воспитанник другого клуба это бернардески?
juvenale
juvenale
сегодня в 18:02, ред.
Ювентусу нужно было делать это еще в 2018 году и не гнать Аллегри,а с ним начинать новый проект.В итоге сейчас будет физрук у руля и даже с перестройкой ничего не изменится,прежде всего нужен опытный тренер.Команду должны покинуть мерддуччи-кьеллини-бернардески-сандро-рэмзи-бентанкур-рабье-роналду.Но зная как параличи не умеет продавать,это нереально
juvenale
juvenale ответ Медив (раскрыть)
сегодня в 17:59
Вернер Хаверц Канте и еще 99 игроков стартового состава лондонцев я так понимаю свои воспитанники?
Медив
Медив ответ Beka_byaka (раскрыть)
сегодня в 17:45
Ну они как раз любят переманивать талантливых воспитанников других клубов. На пару с Баварией
Rosomahа
Rosomahа
сегодня в 17:43
    Beka_byaka
    Beka_byaka
    сегодня в 17:39
    Вот я не могу понять одно.
    Почему топ клубы не воспитывают своих? Почему нельзя искать среди юниоров и воспитывать топ футболистов среди своих? Почему в последние годы смена поколений происходит так болезненно?? Ну можно ведь постепенно наигрывать молодежь из своих академий для плавного перехода.

    Но нееет, начинают тратить гигантские суммы на покупку, заиграет хорошо, не заиграет головная боль, в виде огромной зарплаты, и обсцененного ценника. В итоге, пол состава надо чистить, глубокий игровой и финансовый кризис и вынужденно обращение к своей молодёжи.
    Но молодым нужно время, они не могут сразу и все....

    Ювентусу и всем другим грандам, у кого кризис необходима перезагрузка не в виде покупок дорогущих игроков и стараться опять быть на высоте, а нужно подтянуть именно свою молодежь и дать им время два или три года, и будет результат.
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