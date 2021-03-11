В «Ювентусе» планируется перестройка и чистка состава

По данным источника, «Ювентус» планирует устроить чистку состава и перестройку команды.
Сообщается, что полузащитник Уэстон МакКенни, нападающий Федерико Кьеза, вратарь Войцех Щесны и защитник Матийс де Лигт станут основой нового проекта.
В ближайшее время туринский клуб обсудит будущее с форвардом Криштиану Роналду, контракт которого истекает летом 2022 года.
Также отмечается, что полузащитник Аарон Рэмзи, вероятнее всего, покинет клуб.
Так и в ЮВЕ, Пирло-......!
Давайте будем объективны, при всём уважении к А.Пирло, Пирло-это не уровень "Ювентуса".
Нет у него опыта в качестве главного тренера, несмотря на то, что как игрок, он был просто великолепен!
И пусть уж тогда новый главный тренер начинает "чистку", если он примет такое решение...
Томас Тухель, возглавив "Челси" даёт хорошие результаты, и по игре, и по результату, и по месту в турнирной таблице, и пока обходится без "чистки"!
Так и в ЮВЕ, Пирло-......!
Давайте будем объективны, при всём уважении к А.Пирло, Пирло-это не уровень "Ювентуса".
Нет у него опыта в качестве главного тренера, несмотря на то, что как игрок, он был просто великолепен!
И пусть уж тогда новый главный тренер начинает "чистку", если он примет такое решение...
Томас Тухель, возглавив "Челси" даёт хорошие результаты, и по игре, и по результату, и по месту в турнирной таблице, и пока обходится без "чистки"!