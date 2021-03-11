В «Ювентусе» планируется перестройка и чистка состава

1615460156

сегодня, 13:55

По данным источника, «Ювентус» планирует устроить чистку состава и перестройку команды.

Сообщается, что полузащитник Уэстон МакКенни, нападающий Федерико Кьеза, вратарь Войцех Щесны и защитник Матийс де Лигт станут основой нового проекта.

В ближайшее время туринский клуб обсудит будущее с форвардом Криштиану Роналду, контракт которого истекает летом 2022 года.

Также отмечается, что полузащитник Аарон Рэмзи, вероятнее всего, покинет клуб.