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«Ювентус», скорее всего, расстанется с Роналду по окончании сезона

сегодня, 09:16

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может покинуть команду в конце текущего сезона.

Контракт форварда с «Юве» действует до 2022 года, зарплата португальца составляет €31 млн в год. Она слишком высока, поэтому в клубе рассматривают возможность продажи Роналду летом.

Ранее «Ювентус» второй сезон подряд вылетел в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Все комментарии
vinjard
vinjard ответ feris1 (раскрыть)
сегодня в 21:22
То, что за гному жадному переплачивают з/п они не видят. Зато Рону переплачивают, и видят эти 31 миллионов евро.
Ali barca
Ali barca ответ Alex Shemvu (раскрыть)
сегодня в 20:26
Роналду намного разносторонный не смешите у него всего 2 асиста это вы считаете разносторонным.Как перешёл Юве про него забыли все
feris1
feris1 ответ Qatar Airways (раскрыть)
сегодня в 20:01
Так ты и не поймёшь никогда.
Кроме гнома никого лучше нет вот и топи за него..
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ entrepreneour (раскрыть)
сегодня в 19:10
Ну черная зарплата ведь тоже зарплата, не пофиг ли каким способом к тебе деньги поступают?) Для них он не бревно, но кипарис
Scarlet Witch
Scarlet Witch
сегодня в 18:52
Тащёр оказался пустышкой. Пора уже о пенсии подумать.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 18:03
Дело не в Роналду, и не в проигрыше " Порту ". В игре "Ювентуса" есть что-то неуловимое, но ясно просматривающееся, что этот состав не создан для побед в европейских кубках. Трудно это объяснить, но это так и есть. На мой взгляд.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
сегодня в 17:19
кто думает, что Роналду не нужен был, тот вообще не разбирается в футболе, во первых статус команды+футболки+рекламы, во вторых не его беда что проигрывают иногда, 11 игроков в команде, нет 72ь тот кто больше всех забивает, тот и виноват ((( НЕТ у Роналду таких Хави и Иьеста
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
сегодня в 17:14
так не может быть, "Роналду уходит от Ювентуса" , че Вы там надумали с приходом одного игрока? да майках отбили, но супер клубом не стали , раз Порту сильней (((
Zak11
Zak11
сегодня в 16:52
Пора ехать играть за Океан, либо на родину
Том Хеннинг Эвребе
Том Хеннинг Эвребе
сегодня в 15:50
Вон, в Реале тоже думали-однако, как просели после его ухода. Скорее всего, старение ключевых исполнителей и является причиной провала синьоры.
entrepreneour
entrepreneour ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
сегодня в 15:20
Я же написал, по контракту с клубом.
Про рекламу и остальное все понятно и так.
Хотя в целом глупо переплачивать за такое бревно
Caniggia
Caniggia
сегодня в 14:59
Роналду выглядел абсолютно инородным телом в обоих матчах с Порту. Вероятно его игра в этих матчах, вылет Юве из ЛЧ, его огромная зарплата и возраст, являются вескими причинами расстаться с португальцем, несмотря на его суперзвёздный статус. Это будет первый и основной шаг к построению нового и сильного Ювентуса.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ entrepreneour (раскрыть)
сегодня в 14:55
А ты думаешь не смогут найти способ выплатить ему недостающие мульты?) Через Адидас или Найк например, или кто там спонсором будет...
Pervomaez
Pervomaez
сегодня в 14:35
Его бы в мю он ещё может пару сезонов поиграть
entrepreneour
entrepreneour ответ Alex Shemvu (раскрыть)
сегодня в 14:34, ред.
    Kosmos58
    Kosmos58 ответ Qatar Airways (раскрыть)
    сегодня в 14:34
    Вам пора заменить уссатого в сборной имени дзююби!.
    entrepreneour
    entrepreneour ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
    сегодня в 14:30
    Ты не читаешь, что я написал
    Потолок зарплат в клубах регулируется на УРОВНЕ ЛИГИ
    Не сможет он получать очень много там по контракту, так как ЛИГА это запрещает
    Gelious
    Gelious ответ Alex Shemvu (раскрыть)
    сегодня в 13:54
    Да никто и не сомневается. У персофанов аргентинца выдалась тяжелая пятилетка (то ли еще будет). Вот и нервные
    Керосинщик против Князя
    Керосинщик против Князя
    сегодня в 12:53
    Ему пора карьеру завершать, но выгодный финансовый контракт не позволяет.
    kind pennywise
    kind pennywise
    сегодня в 12:48
    Если эго ему позволит поиграть на позиции левого полузащитника/нападающего без влезания на место центрфорварда. Если он готов на троекратное понижение ЗП. Если он готов быть рядовым игроком, то двери в МЮ, ПСЖ, Баварию, Боруссию, Челси, Наполи для него открыты. Если же он желает в 36 чтоб игра строилась через него, то тогда только США
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258
    сегодня в 12:39
    Такие зарплаты сейчас непозволительная роскошь...
    Ozabot
    Ozabot
    сегодня в 12:23
    Не понимаю, но плевать как-то. Главное, чтобы в «Милан» не затащили, сняв последнюю рубаху и заложив почки всего клуба. А то могут и захотеть схайпить.
    Alex Shemvu
    Alex Shemvu
    сегодня в 12:16
    Роналду молодец! До сих пор держит уровень. А 90% те кто хейтят его это персофаны Месси. Другую причину не вижу. Чувак тащит команду в свои 36 лет. Лучший бомбардир Серии А. Что еще он должен сделать? Тот же Месси не потянет такой уровень если сменит команду. Рон уже давно всем доказал что он лучше Месси как футболист. И намного разностороный. Только упертые персофаны не видят этого.
    Funny_Smailik
    Funny_Smailik
    сегодня в 11:56
    Старикам место в МЛС. 😀
    Брулин
    Брулин
    сегодня в 11:50
    Роналдо должен закончить карьеру в Спортинге
    Майне Кляйне
    Майне Кляйне ответ Честный Зритель (раскрыть)
    сегодня в 11:34
    Магнитскому придётся всех своих болельщиков продать на невольничий рынок для этого
    Ilya Seedyakin
    Ilya Seedyakin ответ entrepreneour (раскрыть)
    сегодня в 11:28
    Я тебя понял, но твоя логика относится к рядовым футболистам и средней зп по всей МЛС, и она действительно невелика по сравнению с европейской, но у Ибрагимовича, Джеррарда, того же Бекхэма рядовыми не назовешь и зп у них в МЛС были на разряд выше нежели у остальных... Роналду - это экстракласс, и на зп ему раскошелятся, уж поверь, хотя бы потому, что клуб сам нифигово заработает от его перехода
    Честный Зритель
    Честный Зритель
    сегодня в 11:24
    О норм нап для Краса освободился))интересно было бы посмотреть как пристарелый Роналдо рвет нашу супер-пупер лигу)))
    Тасманский дьявол
    Тасманский дьявол
    сегодня в 11:13
    Давно пора.
    sir_Alex
    sir_Alex
    сегодня в 11:13
    И это логично.
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