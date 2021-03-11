«Ювентус», скорее всего, расстанется с Роналду по окончании сезона

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сегодня, 09:16

Нападающий «Ювентуса» может покинуть команду в конце текущего сезона.

Контракт форварда с «Юве» действует до 2022 года, зарплата португальца составляет €31 млн в год. Она слишком высока, поэтому в клубе рассматривают возможность продажи Роналду летом.

Ранее «Ювентус» второй сезон подряд вылетел в 1/8 финала Лиги чемпионов.