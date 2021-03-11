«Ювентус», скорее всего, расстанется с Роналду по окончании сезона

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может покинуть команду в конце текущего сезона.
Контракт форварда с «Юве» действует до 2022 года, зарплата португальца составляет €31 млн в год. Она слишком высока, поэтому в клубе рассматривают возможность продажи Роналду летом.
Ранее «Ювентус» второй сезон подряд вылетел в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Португальцу пора в Штаты. Там можно расслабленно доиграть пару лет, получая огромные деньги, и параллельно более активно продвигать свои бизнес-проекты. Но зная его упёртость, думается, что он скорее согласится на переход в ПСЖ или МЮ. А это будет зря, он всё-таки не Ибрагимович и уже не тянет современный футбол. Уходить нужно вовремя.
Португальцу пора в Штаты. Там можно расслабленно доиграть пару лет, получая огромные деньги, и параллельно более активно продвигать свои бизнес-проекты. Но зная его упёртость, думается, что он скорее согласится на переход в ПСЖ или МЮ. А это будет зря, он всё-таки не Ибрагимович и уже не тянет современный футбол. Уходить нужно вовремя.