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Роналду общался с Бекхэмом по поводу перехода в «Интер Майами»

сегодня, 10:35

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду контактировал с владельцем «Интер Майами» Дэвидом Бекхэмом о возможности перехода в клуб, который выступает в МЛС.

Контракт 36-летнего Роналду с итальянским клубом рассчитан до июня 2022 года.

Сообщается, что после вылета из 1/8 финала Лиги чемпионов во вторник португальский футболист всерьез задумался о переходе в другую команду.

Руководство «Юве» планирует разгрузить зарплатную ведомость во время летнего трансферного окна, поэтому не будет мешать переговорному процессу Роналду с другими клубами.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 19:20
общался или не общался ... того мы не знаем
но такой вектор движения совершенно логичен !
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 11:18
Пора, пора!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 11:05
Пора покорять заморские страны!!! Новые кубки чемпионат, а потом на заслуженную пенсию!!! Удачи тебе Рон и новых свершений!!! Всем добра!!!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 10:54
Уже ищет место для отъезда
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 10:52
так давно пора это решить))
амурец
амурец
сегодня в 10:47
пора уже время Роналду проходит, и Месси над этим задуматься давно надо было
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 10:40
Уже пора...
Там можно поиграть еще лет пять.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 10:38
Как проиграл так сразу чемоданы и начал собирать.
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