Роналду общался с Бекхэмом по поводу перехода в «Интер Майами»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду контактировал с владельцем «Интер Майами» Дэвидом Бекхэмом о возможности перехода в клуб, который выступает в МЛС.
Контракт 36-летнего Роналду с итальянским клубом рассчитан до июня 2022 года.
Сообщается, что после вылета из 1/8 финала Лиги чемпионов во вторник португальский футболист всерьез задумался о переходе в другую команду.
Руководство «Юве» планирует разгрузить зарплатную ведомость во время летнего трансферного окна, поэтому не будет мешать переговорному процессу Роналду с другими клубами.
но такой вектор движения совершенно логичен !
но такой вектор движения совершенно логичен !
Там можно поиграть еще лет пять.
Там можно поиграть еще лет пять.