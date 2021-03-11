Роналду общался с Бекхэмом по поводу перехода в «Интер Майами»

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сегодня, 10:35

Нападающий «Ювентуса» контактировал с владельцем «Интер Майами» о возможности перехода в клуб, который выступает в МЛС .

Контракт 36-летнего Роналду с итальянским клубом рассчитан до июня 2022 года.

Сообщается, что после вылета из 1/8 финала Лиги чемпионов во вторник португальский футболист всерьез задумался о переходе в другую команду.

Руководство «Юве» планирует разгрузить зарплатную ведомость во время летнего трансферного окна, поэтому не будет мешать переговорному процессу Роналду с другими клубами.