Эдегор: «Я счастлив в „Арсенале“. С первого дня чувствую себя как дома»

Полузащитник «Арсенала» , права на которого принадлежат «Реалу», дал комментарий после выездной победы над «Олимпиакосом» (3:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы, где 22-летнему норвежцу удалось отличиться голом.

Это большая победа для нас. Три гола в гостях — это отличный результат, и побеждать в этом турнире всегда здорово.

У команды отличный менталитет. Я очень всем доволен. Мы демонстрируем командный дух и то, как мы держимся друг за друга. Если один игрок допускает ошибку, мы контратакуем всей командой.

Я хотел пробить по воротам, и, к счастью, это был хороший удар, и мяч попал в цель. С первого дня я чувствую себя здесь как дома. Я счастлив быть здесь и прекрасно себя чувтвую.

Мы лишь на полпути [к четвертьфиналу]. Нужно продолжать в том же духе. У нас большая игра в субботу (Прим. — в воскресенье с «Тоттенхэмом»), и затем мы должны быть готовы к ответному матчу в четверг. Это очень важно для нас. В чемпионате мы занимаем не то место, которое хотели бы. Так что [Лига Европы] это наш шанс попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон.