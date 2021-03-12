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Сидорчук: «Видно, что „Вильярреал“ играет в сильном чемпионате»

сегодня, 04:42
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Киев)0 : 2Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреалМатч завершен

Капитан киевского «Динамо» Сергей Сидорчук прокомментировал домашнее поражение от «Вильярреала» (0:2) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Обидно проигрывать. Объективно говоря, на победу мы не наиграли, но хотя бы один мяч забить могли. Также обидно пропускать после стандартных положений – оба мяча в наши ворота получились как раз после них. Было бы не так обидно, если бы они забили в тех атаках, которые [сами] создали.

Насчёт нашей игры могу сказать, что мы старались контролировать мяч, порой это получалось, но их тактика была такой, что они, вроде бы, и позволяли нам это делать, но когда мы принимали мяч, соперники постоянно были рядом, «на ноге», поэтому было тяжело разворачиваться вперёд. В целом, у испанцев хорошая, обученная команда, футболисты уверены в себе, видно, что они играют в сильном чемпионате.

Для нас это большой опыт. Считаю, лично я должен был играть лучше. С моей стороны было слишком много обрезок и неуверенных действий. Возможно, свою роль сыграла жёлтая карточка, которую я получил в начале матча. Когда получаешь предупреждение так рано, потом становится тяжело морально, ведь в подсознании постоянно есть VAR, который может как помочь, так и сыграть против тебя.

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Все комментарии
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 07:57
Динамо было бито по всем статьям. Вильяреалу повезло с соперником.
ОПС
ОПС
сегодня в 07:45
А раньше он об этом как то даже и не догадывался.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 05:52
Неслучайно Вильярреал находится в первой пятерке Ла Лиги.
ДСА
ДСА
сегодня в 05:20
Пожалуй испанцы могут выиграть эту Лигу Европы.
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