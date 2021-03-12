Сидорчук: «Видно, что „Вильярреал“ играет в сильном чемпионате»

Капитан киевского «Динамо» прокомментировал домашнее поражение от «Вильярреала» (0:2) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Обидно проигрывать. Объективно говоря, на победу мы не наиграли, но хотя бы один мяч забить могли. Также обидно пропускать после стандартных положений – оба мяча в наши ворота получились как раз после них. Было бы не так обидно, если бы они забили в тех атаках, которые [сами] создали.

Насчёт нашей игры могу сказать, что мы старались контролировать мяч, порой это получалось, но их тактика была такой, что они, вроде бы, и позволяли нам это делать, но когда мы принимали мяч, соперники постоянно были рядом, «на ноге», поэтому было тяжело разворачиваться вперёд. В целом, у испанцев хорошая, обученная команда, футболисты уверены в себе, видно, что они играют в сильном чемпионате.