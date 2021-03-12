Артета: «„Арсенал“ должен прекратить допускать результативные ошибки»

Главный тренер «Арсенала» прокомментировал выездную победу над «Олимпиакосом» (3:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Мы очень хорошо начали эту встречу, были доминирующей командой на поле и создавали много моментов.

Мы подарили сопернику гол, пытаясь разыграть мяч сзади, но затем показали хорошую реакцию, забив ещё два мяча. В целом очень положительный результат, но мы должны прекратить допускать ошибки, которые стоят нам пропущенных голов, потому что мы не сможем это выдержать.

Следующее, что нам нужно сделать — ничего не позволить сопернику в течение следующих 90 минут. Позади только половина поединка, и случиться может всякое. Нужно полностью сконцентрироваться. Мы начнём со счёта 0:0 и постараемся выиграть ответный матч.