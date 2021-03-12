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Артета: «„Арсенал“ должен прекратить допускать результативные ошибки»

сегодня, 06:56
ОлимпиакосЛоготип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)1 : 3Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал выездную победу над «Олимпиакосом» (3:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Мы очень хорошо начали эту встречу, были доминирующей командой на поле и создавали много моментов.

Мы подарили сопернику гол, пытаясь разыграть мяч сзади, но затем показали хорошую реакцию, забив ещё два мяча. В целом очень положительный результат, но мы должны прекратить допускать ошибки, которые стоят нам пропущенных голов, потому что мы не сможем это выдержать.

Следующее, что нам нужно сделать — ничего не позволить сопернику в течение следующих 90 минут. Позади только половина поединка, и случиться может всякое. Нужно полностью сконцентрироваться. Мы начнём со счёта 0:0 и постараемся выиграть ответный матч.

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Все комментарии
Вoлхв
Вoлхв
сегодня в 08:33
Пол дела сделано...теперь можно спокойно играть без нервов
mihaluch
mihaluch
сегодня в 07:51
Тренер всегда прав.
ДСА
ДСА
сегодня в 07:28
Дома можно играть полуторным составом.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 07:17
Одним запретом не научишь
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:12
Твоя задача научить...
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