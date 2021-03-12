Моуриньо: «Когда Кейн на поле — это совсем другая история. Он делает всё»

Главный тренер «Тоттенхэма» прокомментировал домашнюю победу над загребским «Динамо» (2:0) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы, отдельно отметив нападающего «шпор» , который забил оба мяча.

Я считаю, что ещё один гол был бы хорошим отражением игры и поставил нас в гораздо лучшее положение. Но если бы перед игрой вы спросили меня, хороший ли это счёт, я бы сказал, что да. Это хороший результат только в том случае, если мы сделаем свою работу во второй игре. Дома соперник будет чувствовать себя комфортнее, понимая, что ему нечего терять.

Я не думаю, что Харри получил серьёзную травму. В воскресенье будет матч [с «Арсеналом»], который никто не захочет пропускать, и такие мелочи его не остановят. У меня нет ощущения, что это что-то серьёзное.

Харри делает на поле всё. Он выполняет работу нападающего, забивая голы, командную работу, находя свободные пространства и участвуя в командных действиях, а также дополнительную работу, которую не каждый форвард выполняет в обороне. Он очень нам помогает. У него невероятное количество выносов после подач и угловых. Мы очень довольны им.

Я дал отдых многим игрокам, и я очень доволен тем, что даёт нам Винисиус, но когда на поле Харри — это совсем другая история для нас.