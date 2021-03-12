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Моуриньо: «Когда Кейн на поле — это совсем другая история. Он делает всё»

сегодня, 06:35
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Загреб)ДинамоМатч завершен

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо прокомментировал домашнюю победу над загребским «Динамо» (2:0) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы, отдельно отметив нападающего «шпор» Харри Кейна, который забил оба мяча.

Я считаю, что ещё один гол был бы хорошим отражением игры и поставил нас в гораздо лучшее положение. Но если бы перед игрой вы спросили меня, хороший ли это счёт, я бы сказал, что да. Это хороший результат только в том случае, если мы сделаем свою работу во второй игре. Дома соперник будет чувствовать себя комфортнее, понимая, что ему нечего терять.

Я не думаю, что Харри получил серьёзную травму. В воскресенье будет матч [с «Арсеналом»], который никто не захочет пропускать, и такие мелочи его не остановят. У меня нет ощущения, что это что-то серьёзное.

Харри делает на поле всё. Он выполняет работу нападающего, забивая голы, командную работу, находя свободные пространства и участвуя в командных действиях, а также дополнительную работу, которую не каждый форвард выполняет в обороне. Он очень нам помогает. У него невероятное количество выносов после подач и угловых. Мы очень довольны им.

Я дал отдых многим игрокам, и я очень доволен тем, что даёт нам Винисиус, но когда на поле Харри — это совсем другая история для нас.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 11:02
У Маура и один в поле – воин 🙂
Бубнин
Бубнин
сегодня в 09:44
Ничего, скоро Дзюба посадит Кейна на скамейку!
112910415
112910415
сегодня в 08:57
авторитетные авторитеты советуют обратить внимание на Дзюбу !
на одном Кейне далеко не уедешь ...
RamonCSKA
RamonCSKA
сегодня в 08:53
А канделаки думает, что дзюба ровня Кейну)))
Djebrael
Djebrael
сегодня в 08:35
Наверное даже Маур этому удивился...:)))
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:26
На выезде будет тяжелее.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 06:51
Жозик всегда хвалит дерево.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 06:50
Маур нашёл любимчика.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 06:44
Хорошо, когда получается.
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