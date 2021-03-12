Эмери: «Мы серьёзно отнеслись к игре с „Динамо“. Знали, что легко не будет»

Главный тренер «Вильярреала» прокомментировал выездную победу над киевским «Динамо» (2:0) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Динамо» — лидер украинской Премьер-Лиги, и я отношусь с огромным уважением к этой команде, в составе которой немало качественных игроков. Поэтому мы собирались защитить себя от опасных исполнителей «Динамо» и противопоставить им наши лучшие качества, создать как можно больше голевых моментов и пытаться их использовать. Подчёркиваю, что мы очень уважаем «Динамо», поэтому знали, что эти 90 минут не будут для нас лёгкой прогулкой.

В своё время, работая в «Севилье», я встречался с «Днепром», а также играл с «Шахтёром» под руководством Мирчи Луческу. Сегодня этот тренер, который много сделал для европейского футбола, возглавляет киевское «Динамо». Нам удалось показать достаточно серьёзную игру, но не хочу этим обесценивать соперника. Мы серьёзно отнеслись к этому матчу.

«Динамо» — это команда высокого уровня. И киевляне тоже показали серьёзную игру в сегодняшнем матче. В составе соперников достаточно динамичные игроки, которые на многое способны. Поэтому у нас нет полной уверенности перед ответным матчем на домашнем поле. Просто сегодня мы смогли показать свою игру.