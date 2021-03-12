ГлавнаяНовости

Эмери: «Мы серьёзно отнеслись к игре с „Динамо“. Знали, что легко не будет»

сегодня, 06:09
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Киев)0 : 2Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреалМатч завершен

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери прокомментировал выездную победу над киевским «Динамо» (2:0) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Динамо» — лидер украинской Премьер-Лиги, и я отношусь с огромным уважением к этой команде, в составе которой немало качественных игроков. Поэтому мы собирались защитить себя от опасных исполнителей «Динамо» и противопоставить им наши лучшие качества, создать как можно больше голевых моментов и пытаться их использовать. Подчёркиваю, что мы очень уважаем «Динамо», поэтому знали, что эти 90 минут не будут для нас лёгкой прогулкой.

В своё время, работая в «Севилье», я встречался с «Днепром», а также играл с «Шахтёром» под руководством Мирчи Луческу. Сегодня этот тренер, который много сделал для европейского футбола, возглавляет киевское «Динамо». Нам удалось показать достаточно серьёзную игру, но не хочу этим обесценивать соперника. Мы серьёзно отнеслись к этому матчу.

«Динамо» — это команда высокого уровня. И киевляне тоже показали серьёзную игру в сегодняшнем матче. В составе соперников достаточно динамичные игроки, которые на многое способны. Поэтому у нас нет полной уверенности перед ответным матчем на домашнем поле. Просто сегодня мы смогли показать свою игру.

Все новости
Эдегор: «Я счастлив в „Арсенале“. С первого дня чувствую себя как дома»
Сегодня, 07:52 Комментарии4
Артета: «„Арсенал“ должен прекратить допускать результативные ошибки»
Сегодня, 06:56 Комментарии5
Моуриньо: «Когда Кейн на поле — это совсем другая история. Он делает всё»
Сегодня, 06:35 Комментарии9
Кьер: «Считаю, что гол Кессье МЮ был отменён ошибочно»
Сегодня, 05:29 Комментарии3
Сидорчук: «Видно, что „Вильярреал“ играет в сильном чемпионате»
Сегодня, 04:42 Комментарии4
Томори: «„Милан“ мог выиграть матч с „Манчестер Юнайтед“»
Сегодня, 03:46 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:32
Вильярреал четко решил свою задачу.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 08:18
Просто Динамо сейчас в стадии становления
Василий 50
Василий 50
сегодня в 06:35
Поход за очередной ЛЕ?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 06:29
Тренеришка сделал хороший задел перед ответкой.
ДСА
ДСА
сегодня в 06:22
Это идеальный результат на выезде: и преимущество есть и расслабиться не даёт
ОПС
ОПС
сегодня в 06:18
А несерьезно к таким матчам относиться нельзя, может боком выйти.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100