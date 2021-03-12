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Кьер: «Считаю, что гол Кессье МЮ был отменён ошибочно»

сегодня, 05:29
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед1 : 1Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

Защитник «Милана» Симон Кьер подвёл итоги первого выездного матча 1/8 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» (1:1), отдельно прокомментировав отменённый за игру рукой гол полузащитника «россонери» Франка Кессье.

Это важный результат, мы провели отличный матч. Думаю, мы доминировали на поле.

Мы знаем класс соперника. Но мы проявили индивидуальные качества, впереди ещё одно испытание, но сегодня мы были сильны.

Отменённый гол Кессье? Я поговорил с ним и думаю, что отменять гол было ошибкой. Жаль, что так вышло, потому что он мог изменить игру.

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Все комментарии
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 06:24
Ничего, дома отыграетесь
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 05:49
Выездная ничья неплохой результат.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 05:44
ВАР ошибок не допускает.
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