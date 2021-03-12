Кьер: «Считаю, что гол Кессье МЮ был отменён ошибочно»

Защитник «Милана» подвёл итоги первого выездного матча 1/8 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» (1:1), отдельно прокомментировав отменённый за игру рукой гол полузащитника «россонери» .

Это важный результат, мы провели отличный матч. Думаю, мы доминировали на поле.

Мы знаем класс соперника. Но мы проявили индивидуальные качества, впереди ещё одно испытание, но сегодня мы были сильны.

Отменённый гол Кессье? Я поговорил с ним и думаю, что отменять гол было ошибкой. Жаль, что так вышло, потому что он мог изменить игру.