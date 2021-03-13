«Барселона» интересуется форвардом «Севильи», которого сравнили с Неймаром

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сегодня, 11:48

Нападающий «Севильи» , который выступает на правах аренды за «Эйбар», попал в сферу интересов «Барселоны».

Как сообщается, каталонский клуб попытается осуществить трансфер футболиста этим летом. «Севилья» не хочет продавать своего игрока, однако в контракте Сальватиерры есть клаусула в размере 35 млн евро, которой собирается воспользоваться «Барселона».

Стоит отметить, что в следующем сезоне сумма выкупа игрока вырастет до 150 млн евро.

Напомним, что ранее скаут «Барселоны» сравнил Сальватиерру с экс-форвардом «сине-гранатовых» Неймаром.