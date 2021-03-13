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«Барселона» интересуется форвардом «Севильи», которого сравнили с Неймаром

сегодня, 11:48

Нападающий «Севильи» Брайан Сальватиерра, который выступает на правах аренды за «Эйбар», попал в сферу интересов «Барселоны».

Как сообщается, каталонский клуб попытается осуществить трансфер футболиста этим летом. «Севилья» не хочет продавать своего игрока, однако в контракте Сальватиерры есть клаусула в размере 35 млн евро, которой собирается воспользоваться «Барселона».

Стоит отметить, что в следующем сезоне сумма выкупа игрока вырастет до 150 млн евро.

Напомним, что ранее скаут «Барселоны» сравнил Сальватиерру с экс-форвардом «сине-гранатовых» Неймаром.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 12:36
Барселона интересуется только потому, что его сравнили с неймаром.
Брулин
Брулин
сегодня в 12:29
Этот парень талант. В одиночку ташил Эйбар в матче против Реала. По крайней мере, может стать конкурентом Фати.
shlomo
shlomo
сегодня в 11:49
Интерес интересом, а что делать с балластом???
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 11:49
Цена на него ещё вырастит,надо брать
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