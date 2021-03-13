«Барселона» продаст Коутиньо и Гризманна, чтобы купить Холанда

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд является трансферной целью «Барселоны».
Как сообщается, каталонский клуб готов расстаться с рядом футболистов, чтобы осуществить переход талантливого норвежца. «Сине-гранатовые» намерены продать Филиппе Коутиньо и Антуана Гризмана, чтобы профинансировать трансфер Холанда.
Кроме того, «Барселона» рассматривает вариант с продажей Эктора Фирпо, Самюэля Умтити и Мартина Брейтуэйта, если на игроков найдутся покупатели.
Во-вторых, продаст Коутиньо и Гризманна...
Надо, как минимум, чтобы были покупатели, да ещё за такую цену, за которую захочет продать "Барселона". И как в случае с Фирпо, Умтити, Брейтуэта, ЕСЛИ на игроков найдутся покупатели, так и в случае с Коутиньо, Гризманном, ключевое слово- ЕСЛИ... Так что, шансы минимальные у "Барселоны", чтобы купить Холанда, но они есть, впрочем, как и у других желающих купить Холанда.
Но выбор будет, в любом случае, за Эрлингом, а вот на какой команде он сделает свой выбор, посмотрим. А вдруг, он изъявит желание остаться играть в Бундеслиге за "Боруссию"...!
Во-вторых, продаст Коутиньо и Гризманна...
Надо, как минимум, чтобы были покупатели, да ещё за такую цену, за которую захочет продать "Барселона". И как в случае с Фирпо, Умтити, Брейтуэта, ЕСЛИ на игроков найдутся покупатели, так и в случае с Коутиньо, Гризманном, ключевое слово- ЕСЛИ... Так что, шансы минимальные у "Барселоны", чтобы купить Холанда, но они есть, впрочем, как и у других желающих купить Холанда.
Но выбор будет, в любом случае, за Эрлингом, а вот на какой команде он сделает свой выбор, посмотрим. А вдруг, он изъявит желание остаться играть в Бундеслиге за "Боруссию"...!
Другое дело, если норвежцу нужны титулы Лига Чемпионов и хорошая зарплата. Тогда нужно выбирать из богатых денежных команд Барселона-Реал- ПСЖ. Но вот я не уверен, что в этих клубах он будет забивать столько же, сколько у немцев..
Другое дело, если норвежцу нужны титулы Лига Чемпионов и хорошая зарплата. Тогда нужно выбирать из богатых денежных команд Барселона-Реал- ПСЖ. Но вот я не уверен, что в этих клубах он будет забивать столько же, сколько у немцев..