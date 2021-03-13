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«Барселона» продаст Коутиньо и Гризманна, чтобы купить Холанда

сегодня, 10:42

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд является трансферной целью «Барселоны».

Как сообщается, каталонский клуб готов расстаться с рядом футболистов, чтобы осуществить переход талантливого норвежца. «Сине-гранатовые» намерены продать Филиппе Коутиньо и Антуана Гризмана, чтобы профинансировать трансфер Холанда.

Кроме того, «Барселона» рассматривает вариант с продажей Эктора Фирпо, Самюэля Умтити и Мартина Брейтуэйта, если на игроков найдутся покупатели.

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Все комментарии
311
311
сегодня в 15:25
    Бакланский рубеж
    Бакланский рубеж
    сегодня в 14:24
    Ага, продадут, держи карман шире, скорее Реал Азарчика продаст аххах
    Палыч82
    Палыч82
    сегодня в 14:12
    Холланду в Испании жарко будет, в Германии климат поближе к норвежскому,) Так что или в АПЛ, а лучше пусть в Бундеслиге феерит - негоже ломать работающее
    Mangur
    Mangur
    сегодня в 13:50
    За двух битых одного небитого берут
    particular
    particular
    сегодня в 13:47, ред.
    В нынешней Барсе денег нет, но ненужного, вполне достаточно для продажи 😉
    Qatar Airways
    Qatar Airways
    сегодня в 13:37
    Ilya Seedyakin
    Ilya Seedyakin
    сегодня в 13:18
    Ключевая фраза "если на игроков найдутся покупатели", тк за копейки Барса разбазаривать состав не намерена
    Vasilich-74
    Vasilich-74
    сегодня в 13:15
    Вы хотели сказать, чтобы выплатить кредиты за, соответственно, 145 и 100 лимонов на ветер? Какие там Холанды им, перекредитованным...
    swed27
    swed27
    сегодня в 13:12
    А Месси на Криша не поменяют?
    entrepreneour
    entrepreneour
    сегодня в 13:11
    По стилю не подходит
    Очередной провальный трансфер возможен
    Caniggia
    Caniggia
    сегодня в 12:59
    Не знаю, как в Барсу, но точно знаю, что Холанд к нам не поедет!
    DEIVID_888
    DEIVID_888
    сегодня в 12:05
    Да кому они нужны, все эти бездари?
    galem72
    galem72
    сегодня в 11:43
    Грызло и Коут должны быть самостоятельными трансферами летом, независимо от желания записать себе нового атакера. Эти 2 игрока полностью не подходят Барсе, но ещё большего сомнения вызывает потенциальное наличие норвега в их составе.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 11:30
    Сначала надо бы у Эрлинга спросить , куда он желает перейти, а уж потом искать деньги для для его покупки.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 11:19
    Будь я на месте Холанда, не уходил бы никуда из Боруссии. От добра добра не ищут, в другой команде может так и не попрёт, как в Боруссии.
    Другое дело, если норвежцу нужны титулы Лига Чемпионов и хорошая зарплата. Тогда нужно выбирать из богатых денежных команд Барселона-Реал- ПСЖ. Но вот я не уверен, что в этих клубах он будет забивать столько же, сколько у немцев..
    ARMENIAN
    ARMENIAN
    сегодня в 11:14
    Пусть продают. Холанда им не видать!
    Q-J-G
    Q-J-G
    сегодня в 11:07
    Во-первых, чтобы купить Холанда, надо, как минимум, чтобы Эрлинг изъявил желание играть за "Барселону". А так, как желающих купить Холанда много, и будет ещё больше, то не факт, что именно предложение "Барселоны" его заинтересует...

    Во-вторых, продаст Коутиньо и Гризманна...

    Надо, как минимум, чтобы были покупатели, да ещё за такую цену, за которую захочет продать "Барселона". И как в случае с Фирпо, Умтити, Брейтуэта, ЕСЛИ на игроков найдутся покупатели, так и в случае с Коутиньо, Гризманном, ключевое слово- ЕСЛИ... Так что, шансы минимальные у "Барселоны", чтобы купить Холанда, но они есть, впрочем, как и у других желающих купить Холанда.

    Но выбор будет, в любом случае, за Эрлингом, а вот на какой команде он сделает свой выбор, посмотрим. А вдруг, он изъявит желание остаться играть в Бундеслиге за "Боруссию"...!
    112910415
    112910415
    сегодня в 10:58
    ну, была бы дивная сенсация !
    а что Холанд думает по сему поводу ?
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 10:58
    А мне кажется, что Барселона совсем не его команда!!!
    Caniggia
    Caniggia
    сегодня в 10:56
    Непросто будет их продать, цена на них не маленькая, а Холанд будет стоить ещё больше, чем Коутиньо и Гризман вместе.
    Alex12357
    Alex12357
    сегодня в 10:50
    Вся чехорда в Барселоне началась после продажи НЕЙМАРА,не захотело руководство увеличить зарплату НЕЙМАРУ до 17 лямов,теперь Барселона сидит в глубокой туне ,а НЕЙМАР получает 34 ляма ,Барселоне нужно Меське зарплату увеличить ,может тогда что-то сдвинется с места.
    Брулин
    Брулин
    сегодня в 10:48
    От них в любом случае нужно избавляться, независимо от возможного подписания Холанда.
    А если говорить про самого норвежца, то есть большие сомнения, что Барселона для него будет являться желанным вариантом.
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