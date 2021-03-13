«Барселона» продаст Коутиньо и Гризманна, чтобы купить Холанда

1615621356

сегодня, 10:42

Нападающий дортмундской «Боруссии» является трансферной целью «Барселоны».

Как сообщается, каталонский клуб готов расстаться с рядом футболистов, чтобы осуществить переход талантливого норвежца. «Сине-гранатовые» намерены продать и , чтобы профинансировать трансфер Холанда.

Кроме того, «Барселона» рассматривает вариант с продажей , и , если на игроков найдутся покупатели.